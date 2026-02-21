Juanpi se rompe recordando a Mara: "Contigo lo tenía todo, no me faltaba nada y te sigo queriendo"

GH DÚO 21 FEB 2026 - 08:59h.

Juanpi se ha roto al escuchar una canción romántica durante la última fiesta: "Si me hubieras contado la verdad podría haberte perdonado"

Durante la noche del viernes, El Súper abría las puertas del salón y los concursantes descubrían que la fiesta del fin de semana no era otra que la de 'Los gatos de oro'. Una mesa llena de embutidos y bebidas, y un gran baúl con complementos de gatos para disfrazarse.

Gloria y Sandra, como buenas gatas, se iban directas a por el queso de la mesa, y Juanpi y Manuel corrían a por las máscaras y orejas de gatos para comenzar la fiesta. Empezaba a sonar 'La gata bajo la lluvia' y la casa comienza a bailar la canción: ¡Qué empiece la fiesta!

Todo iba bien para Juanpi hasta que sonaba una canción que al andaluz le recordaba a alguien muy concreto. Juanpi, cabizbajo y afectado, sale de la fiesta tras emocionarse, se sienta en una silla y decide sincerarse ante su situación personal con Mara.

El concursante, que protagonizó hace unos días un tenso reencuentro con la que fuera su chica, dice que piensa en Mara y que la echa de menos, pero que ella lo ha traicionado por partida doble, por serle infiel y por mentirle:

"Siento decepción contigo, no me lo esperaba, estábamos tan bien que me pregunto cómo es posible que me hayas hecho eso, no me entra en la cabeza. Ojalá algún día me lo expliques, ojalá me lo explicaras tan bien que consiguiera entenderlo y poder perdonarte, porque me encantaría perdonarte y volver a lo que teníamos antes".

Juanpi, que no puede evitar mirar al cielo mientras le lanza este mensaje a Mara, se emociona al recordar cómo era su relación con ella antes de la infidelidad:

"A parte de lo malo quiero decirte que te quiero, te echo de menos. Yo tenía una relación y me metí en otra porque creí en ti, me enamoraste. Yo he apostado por ti al máximo, te he llevado con mi familia, te he abierto las puertas de mi casa. No sé cómo has podido hacerme algo así".

