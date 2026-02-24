Esta noche, se resuelve el duelo de titanes entre Manuel y Carlos con la espulsión definitva de uno de ellos, se abrirá la sala de la verdad y se desvelará información crucial de cara a la gran final de concurso
Carlos Lozano se sincera en el confesionario sobre sus sentimientos por Cristina Piaget tras su visita a 'GH DÚO': "Me puede gustar"
Esta noche, el concurso avanza un paso más en plena recta final. Se resolverá el duelo de titanes entre Manuel y Carlos con la expulsión definitiva de uno de ellos, que se queda a las puertas de la gran final del concurso. Además, lo concursantes entrarán en la sala de la verdad donde visualiarán imágenes de su convivencia y se enfrentarán a la curva del amor.
También, habrá sorpresas inesperadas para los nominados y se desvelará información crucial e inédita de cara a la gran final del concurso. Conectamos con la casa.
Los porcentajes
JJ muestra los porcentajes para la expulsión de esta noche y la cosa está así:
Anita, salvada
La casa descubre que Anita está salvada de la expulsión, y que lleva salvada desde el pasado domingo. Por lo tanto, Manuel y Carlos descubren que la audiencia ha estado votando por ellos durante estos días y que la expulsión ya es cosa de dos. Pero antes de la expulsión, ambos hablarán sobre sus diferencias en la sala de la verdad.
La casa descubre la verdad
Jorge Javier conecta con la casa de forma inesperada, las luces se vuelven de color rojo y el presentador pronuncia las palabras de la expulsión, pero antes de anunciar un nombre comunica que lo descubrirán en unos minutos: "Sí, esta noche hay gala y hay expulsión". Los concursantes se quedan muy sorprendidos ante esta inesperada noticia.
Una noticia inédita
Jorge Javier Vázquez anuncia antes de empezar el especial expulsión que esta noche se desvelará una notica inédita e histórica que cambiará el rumbo de la recta final del concurso. A su lado, se encuentra Cristina Piaget quien al parecer también tendrá un papel importante esta noche. Comenzamos.