Los porcentajes

Berto González 24 FEB 2026 - 23:00h.

Esta noche, se resuelve el duelo de titanes entre Manuel y Carlos con la espulsión definitva de uno de ellos, se abrirá la sala de la verdad y se desvelará información crucial de cara a la gran final de concurso

Carlos Lozano se sincera en el confesionario sobre sus sentimientos por Cristina Piaget tras su visita a 'GH DÚO': "Me puede gustar"

Esta noche, el concurso avanza un paso más en plena recta final. Se resolverá el duelo de titanes entre Manuel y Carlos con la expulsión definitiva de uno de ellos, que se queda a las puertas de la gran final del concurso. Además, lo concursantes entrarán en la sala de la verdad donde visualiarán imágenes de su convivencia y se enfrentarán a la curva del amor.

También, habrá sorpresas inesperadas para los nominados y se desvelará información crucial e inédita de cara a la gran final del concurso. Conectamos con la casa.