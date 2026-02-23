Ana Carrillo 23 FEB 2026 - 18:41h.

El concursante de 'GH DÚO' ha desvelado qué siente por la amiga de Belén Rodríguez tras volver a verla

Mónica Hoyos planta cara a Cristina Piaget ante sus palabras de despedida a Carlos Lozano: "Me hierve la sangre"

Compartir







Carlos Lozano y Cristina Piaget se han reencontrado en la casa de Tres Cantos, a la que la modelo ha regresado unos días después de su expulsión de 'GH DÚO'. Su reencuentro ha estado cargado de emoción porque el ex de Mónica Hoyos se sentía desconcertado tras las palabras de despedida que le había dedicado la modelo desde plató, pero en su conversación han aclarado todas sus dudas.

Cristina confesaba que su compañero le gusta y que creía que había momentos en los que también le gustaba a él. "Qué bonito, tiene razón, se lo he contado al Súper, pero ella no lo entendía ni lo veía, me estaba volviendo loco. Yo he estado intentando protegerla", comentaba Carlos al escucharla y le reconocía que le había dicho al Súper que no le "importaría tener algo" con ella, aunque era cierto que le "iba y venía" ese pensamiento.

Tras la marcha de Cristina y el fin del programa, Carlos Lozano acudía al confesionario para sincerarse acerca de sus sentimientos por la que ha sido su compañera de dúo en el reality: "A mí Cristina me puede gustar, se lo he dicho a ella y se lo he dicho a España entera". También ha explicado por qué no ha pasado nada entre ellos durante su concurso: "Han pasado muchos años y ya no somos iguales, no somos los mismos, han pasado muchas cosas en la casa y eso no te abre el corazón para intentar conocer".

El presentador ha revelado que no están en un momento en el que su relación pueda "cuajar", pero no ha cerrado la puerta a que en un futuro sí que pueda ocurrir algo entre ellos: "A mí no me importaría". Antes de salir del 'confe', ha mirado a cámara y le ha enviado un mensaje a Cristina: "Seremos amigos si tú quieres hasta el final, a mí me gustaría volver a estar con la que Cristina de cuando nos conocimos y éramos jóvenes. Ha sido un placer, como siempre, verte, te quiero mucho".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: