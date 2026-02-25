La actriz ha dejado la puerta abierta a conocerse románticamente con el presentador fuera de las cámaras si él le propone una cita

Cristina Piaget, sorprendida por el cariño de la gente tras 'GH DÚO': "Pensaba que me iban a tirar tomates"

Desde los primeros días de convivencia en la casa de ‘GH DÚO’ pudimos observar la química especial que había entre Carlos Lozano y Cristina Piaget, no solo porque fuera pareja en el concurso, sino porque también habían tenido un pasado en común.

La relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget ha sido uno de los ejes principales de la cuarta edición del concurso, donde ambos han pasado de la complicidad inicial a un continuo intercambio de reproches. Su historia dentro de la casa ha estado marcada por la mezcla de atracción, estrategia y discusiones constantes, manteniendo la atención de la audiencia desde el inicio del concurso.

La cita que le gustaría tener a Cristina Piaget con Carlos Lozano

Tras su paso por el programa, Cristina Piaget ha concedido una entrevista en la que ha hablado con naturalidad sobre su relación con el presentador. Preguntada por la posibilidad de tener una cita con él cuando finalice el reality, la actriz se mostró dispuesta a todo: “Sí. Yo estoy abierta a cualquier propuesta. Pero él tendría que ser el que diera el primer paso a este punto”.

Sobre cómo sería su encuentro ideal, Piaget lo tiene claro y apuesta por un plan sencillo y rural y "sin nada de lujos": “Pues en el campo, con las ovejas que me invitara... también creo que hay paseos en burro". Si quieres conocer todos los detalles que ha dado sobre cómo quiere que sea esta velada romántica, ¡dale al play!

Así ha sido la relación entre Carlos Lozano y Cristina Piaget dentro de 'GH DÚO'

Nada más comenzar la convivencia, Lozano se convirtió en uno de los principales apoyos de Piaget, llegando incluso a denunciar que existía un “complot” contra ella por parte de otros concursantes. Sin embargo, esa cercanía inicial pronto se transformó en tensión. En las primeras semanas protagonizaron fuertes broncas, con acusaciones mutuas y frases como “eres insoportable” que evidenciaban el desgaste de la relación.

Con el paso de los días, los conflictos fueron en aumento. El presentador llegó a dudar de la actitud de Piaget cuando él se salvó de una expulsión y consideró que no se había alegrado lo suficiente por él, lo que provocó un nuevo distanciamiento. Poco después, el presentador llegó a dar por terminada su amistad dentro de la casa, mientras la actriz le acusaba de ser un “manipulador”, en una de las discusiones más tensas del concurso.

A pesar de los enfrentamientos, entre ambos también surgieron momentos de complicidad e incluso la posibilidad de un romance. Piaget llegó a reconocer que podría enamorarse de Lozano, dejando abierta la puerta a una relación más allá del reality. Sin embargo, los reproches continuaron incluso fuera de la casa, donde la actriz volvió a echarle en cara algunas actitudes, demostrando que las diferencias entre ambos seguían sin resolverse.