Raquel Salazar se enfrenta a las preguntas más comprometidas tras su paso por 'GH DÚO' y habla sin filtros sobre decepciones, conflictos y su experiencia

Noemí Salazar: "Mi madre es cero rencorosa y dice las cosas a la cara, eso me gusta"

Raquel Salazar ha sido una de las concursantes más explosivas de la presente edición de 'GH DÚO'. Su carácter, su implicación en la convivencia y sus enfrentamientos marcaron gran parte del desarrollo del reality. Ahora, tras abandonar la casa, la madre de Noemí Salazar se enfrenta a una batería de preguntas en exclusiva para nuestra web en las que se sincera como nunca sobre su experiencia.

En el vídeo que acompaña a esta entrevista, Raquel responde sin rodeos a cuestiones clave sobre su paso por el programa. ¿Qué balance hace de su experiencia? ¿Con quién no volvería a convivir jamás? Todas estas respuestas quedan recogidas en una conversación directa en la que la exconcursante no esquiva ningún tema.

Raquel también ha querido explicar lo ocurrido durante su sonada salida del plató en 'GH DÚO: Cuentas Pendientes', tras su bronca con Miguel Frigenti y Belén Rodríguez. Un momento de máxima tensión en el que tuvo que intervenir el presentador, Ion Aramendi.

Después de aquel enfrentamiento, tanto Raquel como Belén reaparecieron en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. La exconcursante comenzó pidiendo disculpas a sus seguidores y asegurando: “Yo no soy así, pero llevan desde esta tarde Frigenti y Belén haciendo campaña para desestabilizarme. Han empezado a decir: ‘Hoy guerra’, y yo he entrado en el juego”. Raquel también mostró su malestar por los comentarios sobre la presencia de familiares suyos en el público: “Como ya no saben qué decir, se lo inventan. Ya, me digan lo que me digan, no voy a entrar”.

Por su parte, Belén Rodríguez defendió su postura afirmando que no provocaron a Raquel y que simplemente estaba haciendo su trabajo como colaboradora del programa, pidiendo la expulsión de los concursantes según su criterio. Ahora, Raquel nos da su versión de los hechos: “Solo he tenido provocaciones por el Instagram, dicen que no puedo convivir, es algo muy fuerte”.

Decepciones, perdones, conflictos y cuentas pendientes quedan al descubierto en una conversación sin filtros. Todas sus respuestas, con nombres propios y sin rodeos, pueden verse en el vídeo que encabeza esta noticia. Dale play.

Raquel Salazar: la "tramposilla" que ha conquistado a los colaboradores

Si algo tienen claro nuestros expertos es que Raquel no ha pasado desapercibida. Para Adriana Dorronsoro, su concurso ha sido impecable en términos de espectáculo, ya que para entrar en esa casa hay que "moverla sin estar en un segundo plano", algo que la matriarca de las Salazar ha cumplido con creces. Tanto Alejandra Rubio como Giovanna González coinciden en que Raquel ha sido una concursante completamente "necesaria" y destacan su espontaneidad y su capacidad para la exageración televisiva, virtudes que la han convertido en un perfil magnético.

Pero ha sido Pepe del Real quien ha definido su paso por Tres Cantos con más humor y expresa que se "meaba" de risa con ella, catalogándola de "personajazo". Eso sí, Pepe no pasa por alto sus sombras y la define con cariño como una jugadora "tramposilla", al final, las cámaras la pillaron en sus mentiras. Dale play y diviértete con sus respuestas.