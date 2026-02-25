La última expulsada de 'GH DÚO' se ha quedado a las puertas de la final y se ha sincerado sobre cómo está siendo su vuelta a la realidad y sus planes de futuro

El paso de Cristina Piaget por ‘GH DÚO’ ha sido uno de los más comentados de la edición. Aunque su concurso no llegó hasta la final, la exmodelo se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles gracias a su fuerte carácter, sus conflictos con los compañeros y su historia “de amor” dentro de la casa con Carlos Lozano. Su participación ha estado marcada por la intensidad emocional y por su duelo en las nominaciones con Anita Williams que terminó con su salida definitiva de la casa de Las Tablas generando polémica tanto dentro como fuera del reality.

Desde las primeras semanas, la intérprete destacó por su implicación en la convivencia y por sus frecuentes enfrentamientos con otros concursantes. Estas tensiones llegaron a provocar un ambiente complicado en la casa, hasta el punto de que algunos participantes mostraron su malestar por la situación y se plantearon abandonar voluntariamente. Sin embargo, su actitud directa también la convirtió en un personaje clave para el desarrollo del programa y en una de las concursantes más visibles de la edición, tanto que en redes sociales la han denominado como el “personaje revelación” de ‘GH DÚO’.

Uno de los aspectos más comentados de su paso por el concurso fue su relación con Carlos Lozano, su compañero de dúo. Entre ambos se vivieron momentos de complicidad, pero también discusiones y reproches que marcaron gran parte de la trama del reality. Incluso después de su salida, ambos protagonizaron reencuentros cargados de emoción y dudas sobre su relación fuera del programa.

Cristina Piaget asimila su paso por la casa y su vuelta a la realidad

Cristina Piaget, después de dos meses de intensa convivencia, se ha reencontrado con su familia, su hijo y la vida real. La concursante de 'GH DÚO' está muy emocionada por todo el cariño que está recibiendo a través de las redes sociales, tanto que le ha sorprendido que los gran mayoría de comentarios que recibe sean en positivo: "Imagínate de estar encerrada ahí y tener la autoestima por los suelos... y pensar 'me van a tirar tomates cuando salga de aquí me van a lapidar' a de repente encontrarte con tanto cariño", respondía la exconcursante con una sonrisa.

La actriz, como ella misma ha confesado en el vídeo que encabeza esta noticia, no sabe si la vuelta a la rutina está "siendo mejor o peor" porque considera que está ahora mismo en una "maratón constante". Lo que tiene claro es que este reality ha sido un cambio de 360 grados en su vida: "Me ha dado el impulso para creer en mí misma con todo el paquete que soy de defectos y virtudes, genialidad y de despistes...".

Además, Cristina nos ha adelantado que las ofertas de trabajo no paran de llegarle y está muy ilusionada por los próximos proyectos en los que la veremos en televisión: "Se me están abriendo muchísimo las puertas".

Dale al play para ver la entrevista al completo.