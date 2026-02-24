El tenso cara a cara de Carlos Lozano y Cristina Piaget: los colaboradores opinan sobre sus reproches

Telecinco.es 24 FEB 2026 - 19:01h.

El esperado reencuentro entre la modelo y el presentador tras su paso por 'GH DÚO' ha estado marcado por la tensión y los ataques. Nuestras colaboradoras analizan esta actitud y coinciden en un mismo veredicto

Si hay una relación que nos ha mantenido pegados a la pantalla durante esta edición de 'GH DÚO' ha sido la de Carlos Lozano y Cristina Piaget. Lo que empezó como una alianza estratégica con tintes de flirteo, se convirtió en un pilar fundamental para ambos dentro de la casa. Sin embargo, el ansiado reencuentro entre ambos fuera de la casa no ha sido precisamente un camino de rosas, ya que lejos de recordar los buenos momentos, la modelo ha aprovechado la ocasión para lanzarle una batería de quejas al presentador que ha dejado más de uno con la boca abierta.

Ante este tenso cara a cara, hemos querido saber qué opinan nuestras expertas en plató y la conclusión es unánime: la actitud de Cristina ha sido injusta y fuera de lugar.

"Se le ha ido la pinza": El enfado de Adriana Dorronsoro

Adriana Dorronsoro comparte la misma postura que Mónica Hoyos, no ve bien que la modelo se dedique a reprocharle cosas a Carlos después de todo lo que él ha hecho por ella. Durante el concurso, el presentador la ha aguantado en sus peores momentos y, sobre todo, la ha protegido de los ataques del resto de la casa.

Es cierto que han tenido sus altibajos y discusiones, algo normal en "todas las parejas" televisivas que conviven bajo tanta presión. Sin embargo, Adriana es tajante al valorar los ataques de la modelo, asegurando que sus reproches no tienen ningún sentido y que "se la ha ido la pinza" por completo. Le recuerda que debería estarle muy agradecida porque, en más de una ocasión, Carlos "le ha salvado el culo" frente a las nominaciones y los conflictos grupales.

El tonteo infinito y la memoria selectiva de Cristina

Por su parte Giovanna González pone el foco en ese eterno juego del gato y el ratón que se traen manos. La colaboradora percibe que tienen "algo pendiente que sí, que no", pero piensa que ese tonteo no va a ir a ninguna parte porque es, precisamente, solo un juego en el que Carlos Lozano "sabe muy bien lo que hace".

Lo que verdaderamente no le gusta a Giovanna de Cristina es su falta de memoria, ya que le parece feo que cargue contra Carlos cuando él la ha protegido muchísimo, llegando incluso a elegirla por encima de otros para disfrutar de privilegios. A veces la modelo percibe una realidad paralela y concluye que Cristina "luego se queda con lo que quiere", pero que a Carlos debería darle las gracias.

