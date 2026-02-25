GH DÚO 25 FEB 2026 - 01:48h.

Durante su curva del amor en 'GH DÚO', Carlos Lozano se abrió como nunca y dedicó unas palabras muy especiales a Mónica Hoyos, a quien definió como “el más grande amor” de su vida y madre de su hija. Desde la casa, Carlos recordó cómo comenzó su historia: “Luego conocí a Mónica, que ha sido el más grande amor que he tenido en la vida, que me dio a mi hija Luna. Y la conocí de azafata en ‘El Precio Justo’, en la televisión. Fue una historia de amor muy bonita”, comenzaba.

“La fallé, la fallé. La fallé y la cagué”, reconocía el concursante entre lágrimas. Además, explicó que fue él quien decidió confesar la infidelidad: “Se lo dije yo. No me descubrió ella, se lo dije yo. Porque no podía soportar cuando venía de trabajar, acostarme con ella en la cama, me sentía sucio”, reconocía entre lágrimas.

Mónica, visiblemente emocionada: “Para mí él era mi familia”

En plató, Mónica Hoyos no pudo evitar romperse al recordar aquella etapa. Aunque intentó restar importancia al tema, terminó mostrando su lado más vulnerable: “No quiero hablar de esto, porque me cuesta, me pongo nerviosa… porque para mí él… mucha gente me dice: ‘¿Por qué lo defiendes?’ Es que para mí él era mi familia”.

La colaboradora explicó que su vínculo iba mucho más allá de una relación sentimental: “Yo he estado desde muy chiquita sola, mis padres no estaban aquí, entonces yo estaba sola y él era mi hermano, mi novio, mi amigo, mi todo. Yo confiaba en él un montón”, admitía la colaboradora.

Mónica también confirmó que, pese al dolor, intentó perdonarle en un primer momento: “Creo que un poco al principio, pero luego ya no, y luego ya con mi hija pequeñita, pues ya me fui”. Aun así, dejó claro que el cariño permanece: “Por el amor que nos hemos tenido, yo creo que tengo que apoyarlo, porque si a él le va bien, a mi hija también”, explicaba.

La historia entre Carlos Lozano y Mónica Hoyos fue una de las más mediáticas de su momento, con innumerables portadas. Ella quiso subrayar que su carrera no comenzó gracias a él, sino que ambos se conocieron en un casting cuando ella ya trabajaba en televisión. Mientras tanto, Carlos aseguró que, tras aquella etapa, atravesó momentos complicados hasta volver a enamorarse años después, aunque esa relación también terminó mal. “Dicen que se llama karma”, reflexionó.