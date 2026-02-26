Esta noche, tendrá lugar la proclamación de finalistas, se celebrarán las últimas nominaciones y una votación express que definirá la recta final del concurso
Carlos Lozano se disculpa con sus compañeros de 'GH DÚO' y Sandra Barrios se sincera con él: "Te voy a explicar una cosa para que me entiendas mejor"
Esta noche, tiene lugar la esperada proclamación de finalistas de la edición. Tras celebrarse las últimas nominaciones, tendrá lugar una votación con una expulsión express que ninguno de los concursantes espera. Además, los exconcursantes de la edición regresarán a la casa para participar como jefes ‘anticampaña’ de los cinco candidatos a la final: Anita Williams, Carlos Lozano, Gloria González, Juanpi Vega y Sandra Barrios.
Por otro lado, Manuel González, último expulsado tras su "duelo de titanes" contra Carlos, analizará en el plató su participación en el reality y se despedirá de sus ya excompañeros. Por último, la gala acogerá la actuación del cantante Álvaro García. Conectamos con la casa.
Los jefes de anticampaña
Jorge Javier anuncia que los jefes anticampaña de los cinco concursantes ya deben subir a la casa, así que los va presentando uno a uno y ellos van diciendo cuáles son sus es de campaña. Raquel será la jefa anticampaña de Carlos y su eslogan es "Carlos Lozano, lo peor de Gran Hermano", Cristina es la jefa de Sandra el eslogan que ha hecho un eslogan a favor del corazón y en contra de los gritos, Belén es la jefa de Anita y su eslogan es "Anita Puñales, prepárate que sales", Carmen hará la anticampaña de Gloria con el esloga "sin hermano, se acabó Gran Hermano" y John sube a la casa para ir en contra de Juanpi con el anuncio "Juanpi fuera, marioneta".
Comienza la gala
Jorge Javier Vázquez entra en plató y anuncia que en la casa se encuentra una cabina de teléfono que tendrá un papel fundamental esta noche y un pulsador rojo que será determinante para los concursantes. Después, el presentador da paso a Manuel, quien entra en plató y recibe el calor de sus exconcursantes que le dan la bienvenida y un abrazo, menos Belén. Ella decide quedarse sentada y rechazar los dos besos de Manuel. Manuel dice que "hay ersonas con clase y sin clase", y Belén se defiende diciendo que "sabe quiénes son las personas que quiere en su vida y que Manuel no está entre ellas".
Más tarde, JJ conecta con la casa y saluda a los cinco concursantes que se encuentran nerviosos y en tensión. Carlos dice que no echa de menos a Manuel porque era el líder de la banda y que necesario en el juego.