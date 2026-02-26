Los jefes de anticampaña

Jorge Javier Vázquez entra en plató y anuncia que en la casa se encuentra una cabina de teléfono que tendrá un papel fundamental esta noche y un pulsador rojo que será determinante para los concursantes. Después, el presentador da paso a Manuel, quien entra en plató y recibe el calor de sus exconcursantes que le dan la bienvenida y un abrazo, menos Belén. Ella decide quedarse sentada y rechazar los dos besos de Manuel. Manuel dice que "hay ersonas con clase y sin clase", y Belén se defiende diciendo que "sabe quiénes son las personas que quiere en su vida y que Manuel no está entre ellas".

Más tarde, JJ conecta con la casa y saluda a los cinco concursantes que se encuentran nerviosos y en tensión. Carlos dice que no echa de menos a Manuel porque era el líder de la banda y que necesario en el juego.