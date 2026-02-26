Carlos Lozano se disculpa con sus compañeros de 'GH DÚO' y Sandra Barrios se sincera con él

Ana Carrillo 26 FEB 2026 - 16:31h.

Carlos Lozano le ha pedido perdón a sus compañeros, provocando una confesión de Sandra Barrios

De Cristina Piaget a John Guts: los cinco jefes 'anticampaña' que suben hoy a la casa de 'GH DÚO' para pasar la noche con los aspirantes a la victoria

Compartir







Unas horas después de la expulsión de Manuel González, Carlos Lozano se ha acercado a sus compañeros de 'GH DÚO' para manifestarles su deseo de llevarse bien con ellos y pedirles disculpas si les ha dicho algo "feo" que les haya molestado, provocando una gran alegría en Anita Williams, que se ha lanzado a abrazarle: "¡Nos ha pedido perdón don Carlos!".

Gloria González le ha propuesto a sus compañeros hacer un 'corro' y han cantado todos juntos canciones infantiles mientras se reían y celebraban su reconciliación. Tras ese divertido momento, han iniciado una charla sobre sus desencuentros y el ex de Mónica Hoyos les ha dicho que reconoce que les ha "hablado un poco mal" en ciertas ocasiones.

Su comentario ha provocado los aplausos de todos sus compañeros, pero Carlos Lozano ha querido ir un paso más y les ha preguntado a ellos si reconocen también sus errores. Gloria y Anita han dicho que sí, pero Sandra Barrios se ha explayado más, sincerándose con él: "No estoy orgullosa obviamente y te voy a explicar una cosa a ver si me entiendes un poco mejor". Tienes la confesión al completo de la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9' en el vídeo que encabeza este artículo, ¡dale al play!

La opinión de Miguel Frigenti

En las redes sociales, muchos espectadores han dado su opinión sobre este acercamiento y Miguel Frigenti, colaborador de 'GH DÚO', ha hecho lo mismo a través de X, el antiguo Twitter, donde ha expresado que no entiende por qué Sandra, Anita y Juanpi le reprochan a Carlos Lozano que en los directos se active: "Gracias a que hay personas que hablan, reaccionan y se implican en directo, los programas existen y funcionan. Si nadie se moja, no hay contenido, no hay narrativa y no hay televisión".

'GH DÚO', 24 horas en directo

Recuerda que puedes seguir todo lo que pasa en la casa de 'GH DÚO' a través de nuestro minuto a minuto y de las dos señales 24 horas gratuitas disponibles en Mediaset Infinity: