Logo de telecincotelecinco
Logo de SupervivientesSupervivientes
Concursantes

Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’: “Voy a competir y a ganar’’

Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’: “Voy a competir y a ganar’’
Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’. Telecinco.es
Compartir

Álex Ghita se convierte en uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2026’. El entrenador personal asume el gran reto con muchísimas ganas y está muy preparado para darlo todo en Honduras.

Así ha confirmado el que fuera novio de Adara Molinero su participación en el reality: “Soy Alex Guita, preparador físico y soy el nuevo concursante de ‘Supervivientes 2026’. Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión’’.

“Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar. Mi único miedo, la falta de comida, quiero superar esa barrera ¡Nos vemos en Honduras!’’, cuenta, entusiasmado el concursante.

¿Quién es Álex Ghita?

Álex Ghita es un amante del deporte y por eso se dedica a ello profesionalmente. El entrenador se hizo más conocido tras salir a la luz su relación con Adara Molinero, pero sus caminos se separaron en 2024.

El nuevo concursante ha ido ganando fama tras participar en varios realities y programas de televisión como ‘Mujeres y hombres y viceversa, ‘GH DÚO’ o ‘Warrior Games’.

Ahora se enfrenta con ganas, ilusión y entusiasmo al que puede ser el reto más grande de su vida ¿Estará preparado para lo que le depara Honduras?

Temas