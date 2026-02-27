Álex Ghita, concursante confirmado de ‘Supervivientes 2026’: “Voy a competir y a ganar’’
Álex Ghita se convierte en uno de los concursantes de ‘Supervivientes 2026’. El entrenador personal asume el gran reto con muchísimas ganas y está muy preparado para darlo todo en Honduras.
Así ha confirmado el que fuera novio de Adara Molinero su participación en el reality: “Soy Alex Guita, preparador físico y soy el nuevo concursante de ‘Supervivientes 2026’. Vengo porque me encantan los retos y llevarme al límite, porque es ahí donde saco mi mejor versión’’.
“Muchos vienen por distintos motivos, pero yo lo tengo claro: vengo a competir y a ganar. Mi único miedo, la falta de comida, quiero superar esa barrera ¡Nos vemos en Honduras!’’, cuenta, entusiasmado el concursante.
¿Quién es Álex Ghita?
Álex Ghita es un amante del deporte y por eso se dedica a ello profesionalmente. El entrenador se hizo más conocido tras salir a la luz su relación con Adara Molinero, pero sus caminos se separaron en 2024.
El nuevo concursante ha ido ganando fama tras participar en varios realities y programas de televisión como ‘Mujeres y hombres y viceversa’, ‘GH DÚO’ o ‘Warrior Games’.
Ahora se enfrenta con ganas, ilusión y entusiasmo al que puede ser el reto más grande de su vida ¿Estará preparado para lo que le depara Honduras?