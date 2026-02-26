telecinco.es 26 FEB 2026 - 09:00h.

De su historia en 'La isla de las tentaciones' a su nueva etapa en 'Tentaciones Privé', la canaria repasa errores, aprendizajes, habla de infidelidad, dependencia emocional y de la pareja que más la ha marcado en la última edición

Marta Peñate, sobre 'Tentaciones Privé': "Tengo la costumbre del zasca, y como presentadora me lo tengo que callar"

Compartir







De concursante impulsiva a conductora de su propio formato. Marta Peñate atraviesa una etapa clave al frente de 'Tentaciones Privé', el espacio de Mediaset Infinity que revisa las cuentas pendientes de la última edición de 'La isla de las tentaciones'. En esta entrevista exclusiva, la canaria repasa su evolución personal y profesional, marcada inevitablemente por su pasado como participante del formato.

Marta vivió en primera persona la experiencia de 'La isla de las tentaciones'. Durante su estancia en el reality, la canaria mostró sin filtros sus inseguridades, sus reacciones impulsivas y su manera directa de afrontar las traiciones y decepciones. Cuando llegó a 'La isla de las tentaciones 2', lo hizo junto a Lester Duque después de 11 años de relación marcados por altibajos, idas y venidas y una fuerte dependencia emocional. Su historia venía de lejos y arrastraba desgaste, reproches acumulados y una dinámica complicada que ambos reconocían.

Cuando pasas tantos años con una persona, aunque seas consciente de que no estás bien, cuesta muchísimo dar el paso de terminar

Durante su paso por la isla, quedaron al descubierto muchas de las grietas de su relación: inseguridades, celos, falta de comunicación y heridas sin cerrar. Con los años, Marta ha reflexionado con sinceridad sobre aquella etapa y ha reconocido que, en ese momento, no supo gestionar el final de la relación de la mejor manera. En la entrevista, admite que llegó a ser infiel como una forma de forzar la ruptura, convencida de que era la única manera de salir de una relación en la que sentía que siempre terminaba volviendo. Según ha explicado en varias ocasiones, veía esa decisión como “el punto de no retorno” que necesitaba para cerrar definitivamente una etapa que ya no le hacía bien.

No estoy orgullosa de haber sido infiel para terminar una relación. Hoy sé que no fue la forma correcta, pero en ese momento pensé que era la única salida

Hoy, desde la distancia, analiza ese episodio con autocrítica y reconoce que le habría gustado ser más valiente y terminar las cosas de forma directa, sin recurrir a terceros. Ese aprendizaje personal conecta con la empatía que ahora muestra hacia otras parejas del formato: sabe lo difícil que es romper cuando hay años, historia y emociones de por medio.

Aquella experiencia no solo definió su imagen televisiva, sino que también marcó su forma de entender las relaciones y el amor. Con el paso del tiempo, Marta ha reconocido que muchas de las decisiones que tomó entonces hoy las analiza con más perspectiva y autocrítica, algo que influye directamente en su actual rol como conductora del formato.

La pareja de 'La isla de las tentaciones 9' que más ha removido a Marta Peñate

Ya desde la otra parte, como presentadora, colaboradora y espectadora, Marta confiesa que esta temporada hubo una historia que le tocó especialmente: la de Almudena y Darío, la joven pareja que acudió a la isla tras 11 años de relación, cargada de desgaste y contradicciones, que conectó con vivencias propias.

Marta explica por qué se vio reflejada en ambos y cómo su pasado en el programa le permite empatizar con situaciones que, para muchos espectadores, resultan difíciles de entender. También deja una reflexión clave: en el amor casi nunca existe una única verdad. Además, ¿iría a 'La isla de las tentaciones' con su actual marido, Tony Spina?

Dale play al vídeo para ver sus respuestas completas.