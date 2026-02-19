Telecinco.es 19 FEB 2026 - 09:00h.

La presentadora de ‘Tentaciones Privé’ se sincera en exclusiva sobre el reto de moderar sin perder su esencia, el autocontrol, la empatía con los participantes y su evolución en el universo reality

De concursante impulsiva a conductora de su propio formato. Marta Peñate atraviesa una de las etapas más decisivas de su trayectoria al frente de 'Tentaciones Privé', el videopódcast de Mediaset Infinity que recoge las cuentas pendientes de la última edición de 'La isla de las tentaciones'.

En esta entrevista exclusiva, la canaria habló sin filtros sobre el vértigo que supone ponerse al frente de un espacio propio y el ejercicio de autocontrol que está marcando esta nueva etapa.

"Si fuera colaboradora, habría dicho unas cuantas cosas"

Acostumbrada a opinar con contundencia en plató, Marta reconoció que el mayor desafío ha sido frenar su impulso natural: "Me he superado en no meter zascas. Me salen solos y me digo: no lo hagas". Una frase que resume a la perfección su evolución. Si algo ha definido su paso por la televisión ha sido su espontaneidad, pero ahora el rol exige contención. No se trata de desaparecer, sino de modular. De escuchar más que intervenir. De conducir el conflicto sin convertirse en protagonista. Ese cambio no implica perder autenticidad, sino demostrar que también puede dominar el ritmo del debate desde la neutralidad.

‘Tentaciones Privé’, reúne cada semana a dos protagonistas de la última edición para enfrentarse cara a cara, repasar imágenes y resolver cuentas pendientes. La tensión está asegurada: preguntas rápidas, dinámicas de “verdadero o falso” y la presencia de un defensor por invitado elevan el tono en cada entrega. Junto a Marta, Asier Montaño aporta información y datos que pueden cambiar el rumbo de la conversación en cuestión de segundos. Y es precisamente en ese terreno —el del salseo, la emoción y la intensidad— donde la presentadora se siente más cómoda: "Me gusta el salseo, la alegría, entretener", nos contó.

Su pasado como concursante le permite leer a los invitados con una mirada distinta. Marta sabe qué significa estar sentada al otro lado, enfrentarse a imágenes incómodas o sentir que la narrativa pública no siempre coincide con la propia versión. Esa experiencia le aporta empatía y comprensión, pero también criterio para detectar cuándo una historia aún no está cerrada.

De sorpresa mediática a rostro consolidado

La trayectoria de Marta comenzó en 2015, cuando descubrió en directo que era concursante de 'Gran Hermano 16' durante la rueda de prensa del programa. Aquel momento marcó el inicio de una carrera que la ha llevado por múltiples formatos del género, incluyendo su victoria en 'Supervivientes All Stars'. Hoy, una década después, el círculo parece completarse: de participante polémica a presentadora capaz de gestionar el conflicto con templanza.

En el vídeo que encabeza esta noticia, Marta Peñate profundiza en cómo está viviendo esta transformación, en las inseguridades que ha tenido que superar y en lo que significa para ella liderar este nuevo formato.

