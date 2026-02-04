Los recuerdos más incómodos de ‘La isla de las tentaciones 9’ para sus protagonistas: “He dicho cosas que...”

Los protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’ se sinceran sobre las escenas que más vergüenza les ha dado verse en televisión tras su paso por el reality, desde momentos íntimos hasta comentarios hechos en caliente

El balance más real de 'La isla de las tentaciones 9', por Alexia Rivas, Tony Spina o Miguel Frigenti: "La vida pasa”

'La isla de las tentaciones 9' ha dejado imágenes difíciles de olvidar, pero no solo por el dolor o las rupturas. Con el paso de los meses y tras verse en televisión, varios de sus protagonistas reconocen que lo que más les ha costado ha sido afrontar ciertas escenas propias y el impacto de ver el sufrimiento ajeno. La vergüenza, la incomodidad y la autocrítica han marcado este nuevo balance emocional de su paso por República Dominicana.

Desde el reencuentro y los debates posteriores, parejas como Helena, Darío, Claudia, Enrique, Juanpi y Sandra han respondido a una pregunta muy directa: ¿qué es lo que más te ha costado ver de tu paso por la isla? Las respuestas muestran una edición intensa también desde la perspectiva del recuerdo.

Lo que más les ha costado a los protagonistas tras ‘La isla de las tentaciones 9’

Uno de los protagonistas pone el foco en el dolor emocional más allá de uno mismo, aunque la culpa y la vergüenza también aparece ligada a comentarios hechos en caliente, sin ser conscientes del impacto que tendrían al verse después en televisión: “He dicho cosas que me ha dado vergüenza, he tenido que girar la cara cuando luego las he visto”.

Otros asumen que hubo momentos difíciles, pero los contextualizan desde el estado emocional en el que se encontraban entonces: “La escena de cama me costó verla”. No todos viven el recuerdo desde el arrepentimiento. Hay quienes se han visto en pantalla con más ligereza e incluso sentido del humor: “Me he visto en la tele y me ha gustado. Me he reído conmigo mismo”.

Eso sí, hay consenso en que las imágenes más íntimas son las que más incomodidad generan al revisarlas con distancia.

Una edición que también enfrenta a sus protagonistas consigo mismos

‘La isla de las tentaciones 9’ no solo ha sido una prueba para las parejas, sino también un espejo incómodo para muchos de sus protagonistas. Verse desde fuera, meses después, ha despertado vergüenza, reflexión y, en algunos casos, aceptación. Porque en este reality, el impacto no termina cuando se apagan las hogueras… continúa cuando llega el momento de verse tal y como fueron.

Dale al play y descubre todas sus respuestas al completo.

