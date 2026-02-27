Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
Minutados
Carlos LozanoAl minuto

GH DÚO, en directo: viernes tras el duelo entre Sandra y Carlos

John Guts ha vuelto
GH DÚO en directo. Mediaset Infinity
Compartir

En construcción.

Empezamos

Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento, los cuatro finalistas y cuatro de los jefes anticampaña también. Adivináis quién se fue, ¿no? Ah, que lo sabéis...
Temas