Carlos LozanoAl minuto
GH DÚO, en directo: viernes tras el duelo entre Sandra y Carlos
Sandra anula las últimas nominaciones al pulsar el botón rojo y se mide en duelo con Carlos Lozano para la expulsión: "Quien no arriesga, no gana"
'GH DÚO' ya tiene a sus finalistas: lágrimas, emociones y reacciones inesperadas
En construcción.
Empezamos
Buenos días! Aquí Ada en blanco y negro. Todos dormidos de momento, los cuatro finalistas y cuatro de los jefes anticampaña también. Adivináis quién se fue, ¿no? Ah, que lo sabéis...