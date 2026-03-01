Emilio Seco 01 MAR 2026 - 22:05h.

Madrid¡¡Buenas noches!!

Hoy en GH DÚO: LA SEMIFINAL

Entramos en la recta final definitiva. Solo quedan cuatro finalistas y esta noche uno de ellos se quedará a las puertas de la Gran Final. La expulsión marcará un antes y un después, porque el martes viviremos el desenlace más esperado.

Además, asistiremos a un gran debate entre los finalistas: cara a cara, sin filtros y con todo lo vivido sobre la mesa.

Es el momento de ajustar cuentas, defender trayectorias y convencer a la audiencia de por qué merecen llegar hasta el final.

¡Hoy empieza a escribirse el último capítulo!