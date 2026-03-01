GH DÚO, en directo: Belén Ro acusa a Anita de machista y de pasar el concurso dormida
Madrid¡¡Buenas noches!!
Hoy en GH DÚO: LA SEMIFINAL
Entramos en la recta final definitiva. Solo quedan cuatro finalistas y esta noche uno de ellos se quedará a las puertas de la Gran Final. La expulsión marcará un antes y un después, porque el martes viviremos el desenlace más esperado.
Además, asistiremos a un gran debate entre los finalistas: cara a cara, sin filtros y con todo lo vivido sobre la mesa.
Es el momento de ajustar cuentas, defender trayectorias y convencer a la audiencia de por qué merecen llegar hasta el final.
¡Hoy empieza a escribirse el último capítulo!
El abrazo entre Belén y Anita
Anita escucha un audio muy especial de su madre, en el que le dedica unas palabras preciosas sobre lo orgullosa que está de ella. Tanto es así que, la propia Belén, tiene que reconocer que ha sido precioso, cortando con la pelea automáticamente.
Belén le dice a Anita, que está muy emocionada, que si necesita un abrazo y ambas se funden en un precioso abrazo que supera cualquier rencilla o conflicto vivido.
Tenso enfrentamiento entre Belén y Anita
Anita ve un vídeo en el que sus amigos y familiares la apoyan. Después, entra Belén Ro, su jefa de anticampaña y la discusión está servida.
Belén Ro la tacha de machista por decir de ella que todo lo hace por estar "enchochada" de Carlos. Además dice que Anita es muy mentirosa, critica su pasado, sus valores y educación. La acusa de pasarse el concurso tumbada, con el móvil y llorando.
Anita le dice que ella no tiene ni idea de dónde viene ni a dónde va así que no debe entrar en esos temas. Anita de siente traicionada porque cree que apoyó mucho a Belén mientras estaba en la casa.
El llavero maldito
Los jefes anticampaña Raquel, John, Carmen y Belén entran a la casa.
Raquel está muy molesta con Carlos porque el pasado jueves decidió no meterle caña, incluso le regaló un llavero. Luego vio que Carlos había dicho que seguramente llevaría algo de brujería y eso le ha dolido mucho.
Sandra se despide de sus compañeros
Comenzamos viendo vídeos de cómo fue el día que Cristina subió a la casa y cómo fue su relación con Carlos. Vemos en un vídeo como Carmen Borrego le dice a Carlos que se olvide de Cristina. Para convencerlo, le dice que a su hija no le hace ninguna gracia. Mónica Hoyos desde plató dice que eso es totalmente falso.
Sandra entra en directo para despedirse de sus compañeros y Anita y Juanpi se emocionan especialmente con sus palabras.
ARRANCA LA SEMIFINAL
Arranca la Semifinal de GH DÚO y el plató está más vivo que nunca.
El público se divide en cuatro hinchadas que apoyan a cada uno de los cuatro finalistas además de los familiares y defensores.
En la casa, los jefes anticampaña se preparan para realizar su aparición y nuestros finalistas están que no pueden con los nervios.
