GH DÚO Madrid, 02 MAR 2026 - 23:57h.

Los finalistas coinciden en las ganas que tienen de ver a compañeros como Mario Jefferson

Carlos Lozano se sincera en 'GH DÚO' y aclara si existe la posibilidad de reconciliarse con Mónica Hoyos: "La quiero"

Compartir







Carlos Lozano y Anita Williams tienen los nervios a flor de piel a escasas horas de la gran final de 'GH DÚO'. Una y otro están a punto de saber si son los ganadores de la edición en la que también compiten contra Gloria González por los 50.000 euros que hay en juego.

"Qué cansados... me he dado cuenta de que tengo la cabeza como un bombo", admite el presentador. La barcelonesa, por su parte, está con la mente en su hijo, al que tiene muchísimas ganas de verle de nuevo tras meses separada de él. "Me quedan dos días y veo a mi bebé", comenta Anita Williams. "Mis amigos me van a tener que coger del brazo y sacarme de ahí. Me duele todo... las costillas... estoy mayor ya, qué desgastazo", comentaba luego Carlos Lozano.

Así opinan sobre sus compañeros

Un tema que los dos finalistas han tocado a escasas horas de que todos sus compañeros se reúnan para la gran final de 'GH DÚO' es el de la ilusión por volverse a ver con los exconcusantes. Ambos se han mojado y han opinado en la casa del reality más famoso de la televisión. "Me alegrará ver a Juanpi...", compartía el comunicador.

"Le he cogido un montón de cariño", apostillaba Anita. "A algunos me alegrará verle, a otros menos", comentaba luego Lozano. Ambos han coincidido en las ganas de reencontrarse con Mario Jefferson. Anita Williams, por su parte, señalaba también en que le gustará el reencuentro con Sandra Barrios.

"Habrá otros que no tanto por lo menos uno, dos, tres o cuatro como mucho", apostillaba el televisivo.