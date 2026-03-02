Patricia Fernández 02 MAR 2026 - 03:50h.

Gloria y John Guts aprovechan su tiempo juntos en la casa y surge un acercamiento entre ellos

Con la llegada de los jefes 'anticampaña' a la casa de Tres Cantos, Gloria y John Guts se reencontraban, los que tuvieron un especial 'feeling' cuando convivieron juntos y ahora no ha faltado el tonteo entre ellos, algo

Manuel, al ver las imágenes de lo que ha pasado con Gloria y John dentro de la casa en el tiempo que han vuelto a coincidir, se pronunciaba sobre esto y de lo que se ha enterado al ser expulsado del programa: "No me meto nunca de con quién se lie mi hermana o no, pero que ha hecho el bandido fuera, sí, y con unas cuantas". Aunque prefería no dar muchos detalles cuando Ion Aramendi le preguntaba si ha sido con alguien conocido: "Eso lo tiene que contar él y no yo"

Como también dejaba claro que el mexicano no es el perfil de hombre que quiere para su hermana: "A mí no me gustaría... tiene 42 años, es muy grande para mi hermana". Como también dejaba clara su postura el padre de Manuel y Gloria cuando se le preguntaba por una relación de John y su hija: "No quiero ni verle".

