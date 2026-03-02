Pedro Jiménez 02 MAR 2026 - 03:59h.

Compartir







Ion Aramendi se ha despedido de manera definitiva tanto de los finalistas de 'GH DÚO 4' como de todos los telespectadores, con unas emotivas palabras de agradecimiento que nos han sobrecogido a todos. "Para mí ha sido un placer compartir una edición que ha sido muy agerrida. Lo habéis dado todo, os felicito por haber llegado hasta la final, os voy a echar de menos", ha dicho, en primer lugar, a los concursantes que se la jugarán a un todo o nada el próximo martes por el ansiado maletín.

"Me da pena... no voy a echar de menos las broncas que os he tenido que echar. Me encantará veros fuera de la casa y daros un abrazo. Enhorabuena a los tres y gracias a todos los concursantes de esta edición por lo maravillosa que ha sido", ha indicado el presentador.

Tras estas primeras palabras, Ion Aramendi se ha dirigido a los telespectadores, mirando a cámara fijamente: "Gracias por estar ahí todos los domingos, os mando un besazo enorme. Estoy encantado de haber participado en esta edición, también con ganas de que acabe. Estoy harto de echar broncas, con lo feliz que soy en mi vida. Muchas gracias por estar ahí", ha dicho, dando también las gracias a los colaboradores y todos los presentes en plató.

"Me da penita dejarla, pero que gane el mejor. ¡Nos vemos muy pronto!", ha señalado Ion Aramendi, poniendo así el punto y final a 'GH DÚO. Cuentas pendientes'.