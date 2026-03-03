Y seguimos

Ada Sastre 03 MAR 2026 - 08:13h.

Carlos Lozano y Anita Williams se mojan y dice con qué compañeros les gustará verse al salir de 'GH DÚO': "Algunos me alegrarán, otros no tanto"

Carlos Lozano se sincera y aclara si existe la posibilidad de reconciliarse con Mónica Hoyos: "La quiero", aunque no cree que sea posible que le den una nueva oportunidad a su relación

Compartir







Aquí está. Llegar va a llegar, la cuestión es saber esperar. Asunto difícil. En fin, que ha llegado el día de la gran final de esta super edición de GH Dúo, la cuarta hasta hoy. Carlos Lozano, Anita Williams y Gloria González son los tres finalistas que aspiran a llevarse el maletín y hasta esta noche poco más vamos a saber. Quizás, algo de sus trajes y vestidos, parte de un peinado, un maquillaje, hoy es un día de ponerse guapo ante la fiesta de esta noche. Cabe mucho más y de eso también andaremos pendientes. Los porcentajes del domingo eran 58,1%, 22%, 11,9% y 8%. Se descubrió el último y quedan apenas horas para descubrir quién se esconde tras los otros tres, quién ganará este concurso... Después, una despedida, unas luces que se apagan, una casa que se cierra y una nueva espera recién estrenada. Despidámonos con cariño de esta edición, con la que aún estamos. Conectamos con la casa.