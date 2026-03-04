Pedro Jiménez 04 MAR 2026 - 01:23h.

'GH DÚO 4' ha llegado a su fin y la gala de este jueves presentada por Jorge Javier Vázquez ha puesto el punto y final definitivo a una edición frenética basada en una convivencia... que en ocasiones ha estallado por completo. No obstante, ya todo eso forma parte del pasado: el Súper se ha despedido de los tres finalistas con unas emotivas palabras que nos han puesto a todos la piel de gallina.

En primer lugar, Carlos Lozano, tras recibir una inesperada sorpresa, ha entrado al salón y nada más escuchar al Súper, el presentador y finalista se ha roto por completo. "Has sido para nosotros el animal televisivo que ya conocíamos. El latido constante de tantas historias que han marcado esta aventura que hemos compartido tú, yo y los espectadores", ha señalado un Súper, que le ha recordado a Lozano que el salón donde estaba había sido testigo "de sus debates internos, de alianzas inesperadas y de tu verdad defendida hasta el último segundo".

Posteriormente, han llegado las palabras del Súper a Gloria González, recordándole que 'GH DÚO' ha sido la casa que ella siempre había visto a través de la tele, junto a su familia: "Nos has dejado ver tu valor y tu auténtico yo. Gracias por dejar ese trozo de entusiasmo en cada uno de nosotros. Esta aventura ha llegado a su fin, observa por última vez la casa e intenta retener en tu recuerdo la casa y despedirte de ella". Gloria, tras este emotivo mensaje, ha besado cada rincón de la casa muy emocionada: "Gracias súper por todo, a todos". Por último, se dirigía una última vez a Gloria para asegurarle que "al ritmo del 3 por 4 de chirigotas reunirte con tu familia. Hasta siempre, Gloria".

Por último, Anita Williams también ha recibido un mensaje del Súper: "Ha llegado el momento de despedirte de esta casa. Has sido luz y fuerza en esta edición, siempre auténtica, mostrando tu verdad y tu pasión, y hemos vivido momentos juntos muy intensos. Este concurso te ha ayudado a recomponerte, reconciliarte contigo misma, y a quererte".