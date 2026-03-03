Lara Guerra 03 MAR 2026 - 23:58h.

Las sorpresas de los finalistas en una noche mágica: ha llegado el momento de conocer el ganador o ganadora de 'GH DÚO'

Carlos Lozano y Anita Williams se mojan y dice con qué compañeros les gustará verse al salir de 'GH DÚO': "Algunos me alegrarán, otros no tanto"

La gran final de 'Gran Hermano Dúo' ha llegado, Anita Williams, Carlos Lozano, o Gloria González ponen el broche de oro a una noche de lo más especial; sin embargo, sólo uno de ellos será el ganador del ansiado maletín. En una noche tan emocionante como esta, no podían faltar las sorpresas para los concursantes y por supuesto, el apoyo de sus seres queridos.

En el turno de Lozano las emociones están por las nubes, ya que hoy despide la casa que le ha visto llorar, sonreír, discutir, bailar...muchas sensaciones que llegan a su fin. Como no podía ser menos, el concursante y finalista de 'Gran Hermano Dúo' ha recibido una llamada muy especial; la de su madre Manoli.

"Soy mamá, hoy es la final y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti. Te he visto cada día y he visto al Carlos de siempre; el hombre que sigue adelante. La gente que te conoce sabe como eres y creen en los valores y la verdad por delante; van a hacerte ganador. He llorado contigo y también he reído, y ganes o no, siempre voy a estar orgullosa de ti. Me despido con todo mi cariño", afirma.

Tras escuchar estas bonitas palabras, Lozano no podía contener las lágrimas: "Es un trozo de pan, no la quiero involucrar en esto y se que ha sufrido mucho con esto. Ella no quiere que sufra, pelearme...ya me conoce de la otra edición en la que estuve. Yo no he llorado de tristeza, ha sido de emoción. Cuando me he cabreado he perdido los papeles, pero sé que lo han perdido conmigo también, tío".

Asimismo, el concursante asegura que "he pedido disculpas, pero es un tema pasado. Con los chavales que hay en plató yo no quiero guerra. Indudablemente he sido duro, pero a veces si no lo eres no consigues nada".

Por último, Jorge Javier le recuerda que es posible que su madre esté viendo el programa por si quiere lanzarle unas palabras; a lo que él sin dudarlo acepta: "Mañana voy a comer a tu casa, no me preguntes qué quiero porque me gusta todo. Y que muchas gracias, tú me conoces, sabes como soy, te has reído conmigo y he sido duro con la gente, pero la gente mala no la aguanto. Un beso a Lidia y a Miguel, y nos vemos mañana para hablar no de lo malo, sino quedarnos con lo bueno. Te quiero".

Además, de Carlos Lozano, Gloria González es otra de las finalistas que ha podido recibir sorpresas, entre ellas, una carta de su hermano. Y por último Anita Williams, quién tras un concurso con un parón médico ha llegado hasta la gran final con mucha ilusión.

El inesperado mensaje del alcalde de villa El Berrueco

Además, de la bonita llamada de Manoli, Carlos Lozano ha recibido una gran llamada: "Yo, Jaime Sanz Lozano, alcalde presidente de la Villa del Berrueco, tratar en la próxima junta el nombramiento de Carlos Lozano como hijo predilecto".

La carta de Manuel González a Gloria

"Esta noche estás viviendo algo que te ha cambiado la vida y que Gran Hermano ha hecho realidad. Aunque yo soy el mayor, tú siempre has sido la que me cuidaba y que defendía incluso de lo indefendible. Entraste como la hermana de Manuel, pero lo que has hecho aquí tiene nombre propio. Has luchado, aguantado, sentido y demostrado que tu valor no depende de nadie, que tu historia no va detrás de mi. Hoy no eres la hermana de Manuel, hoy soy yo el hermano de Gloria González, finalista de 'GH Dúo' y no sabes lo orgulloso que estoy".

Anita Williams se derrumba al escuchar el mensaje de su madre

Laura, madre de Anita lanza un mensaje a su hija: "¿Quién te quiere a ti? Estás guapísima, me encanta tu vestido. Felicidades por haber llegado hasta aquí. Te han apodado falsita Williams, y creo que le apodo real es clarita Williams. La sinceridad a veces incomoda. Te has dejado llevar por el impulso y te ha faltado templanza. Algunos te han llamado choni, yo lo llamo coraje mal gestionado, debajo de la impulsividad hay un corazón enorme. Eres real, perfecta y humana".