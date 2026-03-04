Pedro Jiménez 04 MAR 2026 - 01:01h.

¡Ya tenemos tercer finalista de 'GH DÚO'! Se trata de Gloria, hermana de Manuel González, lo que se traduce en que Carlos Lozano y Anita Williams se la van a jugar a un todo o nada por el ansiado maletín. La reacción de Gloria no se ha hecho esperar: la andaluza ha resoplado de alivio, visiblemente conmocionada y muy "orgullosa" de haber llegado hasta ahí.

Los nervios de los tres finalistas, subidos en un atril en la sala de expulsión, no han podido ser mayores. De hecho, ambos han sonreído conscientes de la importacia de aquel momento. De repente ha sonado la música de tensión y Jorge Javier, tras abrir el sobre y leer el nombre elegido por la audiencia para ser proclamada como tercera finalista, ha pronunciado la mítica frase: "La audiencia ha decidido que el tercer finalista de 'GH DÚO' sea... ¡Gloria González!".

Las palabras de agradecimiento de Gloria González

La hermana de Manuel González se ha abrazado a Carlos Lozano y Anita Williams y les ha confesado que está "orgullosísima" de haber conseguido el tercer puesto: "Gracias de verdad", ha dicho mirando a cámara. Jorge Javier le ha recordado que era tercer finalista y la ya exconcursante ha señalado lo siguiente: "¡Siempre os llevaré en mi corazón!".

Finalmente, ha salido de la sala dejando atrás a Anita y Carlos Lozano para dirigirse al plató de 'GH DÚO', en donde Jorge Javier le ha hecho una entrevista y se ha podido reencontrar con algunos de sus excompañeros.