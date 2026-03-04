Logo de telecincotelecinco
Logo de GH DÚOGH DÚO
Juanpi

Juanpi revela que ya ha tenido una conversación con Mara tras salir de la casa: "Estoy decepcionado"

Juanpi revela que ya ha tenido una conversación con Mara tras salir de la casa: "Estoy decepcionado"
Juanpi habla durante la final de 'GH DÚO'.. Telecinco.es
Compartir

Juanpi, después de convertirse en el cuarto finalista el pasado domingo, llegaba al plató durante la final de 'GH DÚO' donde le recibía Jorge Javier Vázquez, el que se sinceraba con el presentador con lo que ha pasado después de su salida de la casa.

El recién expulsado saludaba a sus excompañeros en 'GH DÚO' con los que ha convivido en la casa de Tres Cantos: "Te los llevas en el corazón, con todos he vivido momentos buenos y malos".

PUEDE INTERESARTE

Tras esto, Juanpi confirmaba a Jorge Javier que, tras llevar 48 horas fuer de la casa, "ha hablado" con Mara y el presentador se preguntaba algo sobre cómo se siente: ¿Estás dolido? Lo que este respondía rotundo: "Estoy dolido y decepcionado, mucho". Y hacía reaccionar a Sandra que escuchaba atenta desde el sofá: "Ojo de loca no se equivoca".

Andrea Sabatini habla sin filtros tras su concurso en ‘GH DÚO’ con Juanpi y Sandra

Andrea Sabatini, sin filtros tras su concurso en ‘GH DÚO’ con Juanpi y Sandra: “Una experiencia increíble”
Andrea Sabatini, sin filtros tras su concurso en ‘GH DÚO’ con Juanpi y Sandra: “Una experiencia increíble”
Temas