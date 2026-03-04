Patricia Fernández 04 MAR 2026 - 00:17h.

El cuarto finalista habla con Jorge Javier tras pasar sus primeras horas fuera de la casa de Tres Cantos

El emotivo momento de Sandra y Juanpi durante su despedida de la casa: "Esto nos ha ayudado a arreglar lo nuestro"

Juanpi, después de convertirse en el cuarto finalista el pasado domingo, llegaba al plató durante la final de 'GH DÚO' donde le recibía Jorge Javier Vázquez, el que se sinceraba con el presentador con lo que ha pasado después de su salida de la casa.

El recién expulsado saludaba a sus excompañeros en 'GH DÚO' con los que ha convivido en la casa de Tres Cantos: "Te los llevas en el corazón, con todos he vivido momentos buenos y malos".

Tras esto, Juanpi confirmaba a Jorge Javier que, tras llevar 48 horas fuer de la casa, "ha hablado" con Mara y el presentador se preguntaba algo sobre cómo se siente: ¿Estás dolido? Lo que este respondía rotundo: "Estoy dolido y decepcionado, mucho". Y hacía reaccionar a Sandra que escuchaba atenta desde el sofá: "Ojo de loca no se equivoca".

