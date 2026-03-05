Todas las novedades de 'Supervivientes 2026': de la 'Batalla de Titanes' al 'Consejo de los Dioses'

Ana Carrillo 05 MAR 2026 - 10:00h.

Te contamos todas las novedades de la nueva edición, que se estrena este jueves 5 de marzo a las 21:45 en Telecinco

Todas las claves de 'Supervivientes 2026': el debut de María Lamela, 150 juegos y nuevas dinámicas

Esta noche, jueves 5 de marzo, se estrena 'Supervivientes 2026' en Telecinco a las 21:45 en una gala que presentará Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras. Será el debut de la gallega al frente del formato, aunque en una conexión desde los Cayos Cochinos durante la final de 'GH DÚO' se 'bautizó' en el barro. La llegada de la periodista no es la única novedad, ya que se han creado juegos, habrá nuevas dinámicas y las ceremonias de salvación serán sorprendentes.

En la rueda de prensa, el director del programa en Honduras, Ángel Ludeña, ha explicado que a los concursantes se le presentarán nuevos dilemas y que habrá tres nuevas dinámicas. Una de ellas es el Consejo de los Dioses, que se celebrará los domingos en 'Conexión Honduras' con Sandra Barneda, será una asamblea en la que los supervivientes tendrán que tratar de resolver sus conflictos tras hacer un repaso de todo lo ocurrido en la semana.

La Zona Roja es otra dinámica, que se celebrará los martes en 'Supervivientes. Tierra de Nadie'. Es un misterioso lugar de encuentro en el que los concursantes tendrán que juzgar el comportamiento de sus compañeros y decidirán quiénes deben recibir un castigo en cada equipo, aunque en sus juicios también influirá el azar. Esta dinámica les va a obligar a posicionarse.

La Batalla de Titanes también es una nueva dinámica: es una liga de juegos clasificatorios con importantes recompensas que les enfrentarán a complicados dilemas.