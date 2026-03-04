Supervivientes 04 MAR 2026 - 16:15h.

Lluvia de zascas durante la primera dinámica de grupo de los concursantes de 'Supervivientes 2026', no te lo pierdas

No han pasado ni unas horas desde que los participantes de ‘Supervivientes 2026’ han aterrizado en Honduras y ya han surgido las primeras tensiones entre ellos. Todo parecía muy bonito, pero en el momento que han tenido que elegir a su superviviente preferido, la cosa se ha complicado y han llovido los zascas entre ellos.

En su primera dinámica tras aterrizar en el país centroamericano, los supervivientes han recibido el primer pergamino de Poseidón, en el que entre otras cuestiones han tenido que posicionarse sobre quién creen que será su mayor apoyo en la aventura.

Marisa Jara ha sido la primera en mojarse: “Alejandra, me ha gustado la energía que tiene, va a ser para mí una energía muy flamenca”. Una opinión que ha compartido con Claudia: “Nos acabaremos matando, pero me has caído muy bien”.

Alba Paul ha sido la ganadora por goleada. Muchos parecen tener claro que Alba va a ser un gran apoyo para ellos en la isla y ella parece estar convencida de que su gran apoyo en ‘Supervivientes 2026’ va a ser Aratz.

Maica Benedicto ha tenido claro que su gran apoyo iba a ser Gerard, con quién ya ha coincidido en otros formatos televisivos. Una decisión ante la que Álex Ghita no se ha podido callar “A mí no me conocías, ¿No?”.

Casi todos han tenido buenas palabras para sus compañeros, pero tanto buen rollo no parecía ser natural y durante la dinámica han surgido las primeras tensiones entre ellos: “Esto parece el juego del impostor, mucho lobo y poco pueblo. Esto empieza muy bonito y va a acabar nada bien. Digo, ‘¿Dónde está el infiltrado?’”, ha asegurado Ghita intrigado con la actitud de sus rivales.

Una reflexión ante la que Maica Benedicto le ha lanzado un zasca que Ghita no esperaba: “A lo mejor eres tú”. ¿Cuánto durará el buen rollo entre los supervivientes? ¿Quién será el primer nominado de ‘Supervivientes 2026’? La cuenta atrás para el gran estreno de mañana 5 de marzo a las 22:00 horas ha comenzado.