Todas las claves de 'Supervivientes 2026': el debut de María Lamela, 150 juegos y nuevas dinámicas

Supervivientes 03 MAR 2026 - 17:19h.

Te contamos todas las novedades y las sorpresas de 'Supervivientes 2026', que se estrena este jueves a las 21:45 en Telecinco

"El concurso más exigente de la televisión": los presentadores de 'Supervivientes 2026', listos para la gran aventura que arranca este jueves, en Telecinco

'Supervivientes 2026' se estrena este jueves 5 de marzo a las 21:45 en Telecinco con una gala que presentarán Jorge Javier Vázquez desde España y María Lamela desde Honduras, en el que será su debut al frente de la producción más compleja y exhaustiva de la televisión en España. Los domingos, Sandra Barneda estará al frente de 'Conexión Honduras' desde Madrid y los martes será Ion Aramendi el encargado de conducir 'Supervivientes: Tierra de Nadie'.

Ellos son las caras visibles de un programa que es posible gracias al trabajo de cientos de profesionales: un equipo de más de 200 profesionales ya se ha desplazado a Honduras y trabaja junto a alrededor de 70 trabajadores del país centroamericano. En cuanto al despliegue técnico, destacan dos helicópteros y dos docenas de embarcaciones que estarán disponibles para cubrir el día a día de los concursantes; 12 cámaras de juegos; drones para obtener las imágenes aéreas más espectaculares; 10.000 metros de fibra óptica repartidos por las principales localizaciones del concurso para las transmisiones y cuatro buzos.

150 juegos y 18 concursantes

Habrá alrededor de 150 juegos - muchos de ellos nuevos - que serán claves en el desarrollo de la supervivencia; con 18 valientes famosos que han decidido dejar atrás su día a día para vivir la aventura más intensa y épica de sus vidas: Gabriela Guillén, Alberto Ávila, Claudia Chacón, Alex de la Croix, Paola Olmedo, Alba Paul, Maica Benedicto, Ivonne Reyes, Marisa Jara, Gerard Arias, Ingrid Betancor, Aratz Lakuntza, Toni Elías, Jaime Astrain, Álex Ghita, José Manuel Soto, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Teresa Seco.

Así será la gala de estreno

María Lamela, nueva presentadora del formato en Honduras, será protagonista del espectacular y sorprendente arranque de la aventura, en una primera gala que acogerá como ya es tradición los saltos desde el helicóptero de los 18 supervivientes. Además, afrontarán su primer gran juego: el circuito de mayores dimensiones de la historia, lleno de estructuras y retos y que combinará agua y… más barro que nunca hasta un espectacular final que servirá para formar los primeros equipos y su distribución en las playas. Por último, los supervivientes afrontarán las primeras nominaciones.

Nuevas dinámicas

A lo largo de la edición, los supervivientes y la audiencia irán conociendo los giros, las sorpresas y las dinámicas que ha diseñado el equipo del reality, entre las que se encuentran:

La Zona Roja: un misterioso lugar de encuentro en el que los supervivientes juzgarán semanalmente el comportamiento de sus compañeros y decidirán quiénes deben recibir un castigo en cada equipo. Sin embargo, la resolución de sus juicios puede que no sea siempre la que ellos esperan, puesto que el azar también entrará en juego.

y decidirán quiénes deben recibir un castigo en cada equipo. Sin embargo, la resolución de sus juicios puede que no sea siempre la que ellos esperan, puesto que el azar también entrará en juego. Batalla de Titanes: una nueva liga de juegos clasificatorios con importantes recompensas que les enfrentarán a complicados dilemas.

con importantes recompensas que les enfrentarán a complicados dilemas. El Consejo de los Dioses: una nueva asamblea en la que los supervivientes deberán abordar las situaciones más destacadas de la aventura y tratar de resolver (o no) sus conflictos.

en la que los supervivientes deberán abordar las situaciones más destacadas de la aventura y tratar de resolver (o no) sus conflictos. Nuevas y espectaculares ceremonias de salvación.

Las localizaciones

Los protagonistas de la edición tendrán que sobrevivir divididos en dos grupos en dos localizaciones con distintas condiciones: Playa Victoria, la zona más favorable, con mayores recursos y una dotación superior; y Playa Derrota, la zona más inhóspita, con escasez de recursos y una dotación mínima que complicará la vida a los concursantes que tengan que salir adelante allí. Como es habitual, los juegos de localización, en los que el equipo ganador podrá elegir la playa en la que sobrevivir, serán claves cada semana.

Dónde seguir 'Supervivientes 2026'

Además de las tres galas semanales en Telecinco - los domingos, 'Supervivientes: Conexión Honduras' arrancará media hora antes en Mediaset Infinity con contenido exclusivo -, Mediaset Infinity ofrecerá para todos sus usuarios gratis en abierto: resúmenes diarios de lunes a viernes en primicia (desde el 9 de marzo), además de todas las galas en directo y a la carta.

Las votaciones será gratuitas para salvar a los nominados en los procesos de expulsión en la app de Mediaset Infinity. En la web, encontrarás una exhaustiva cobertura de la última hora del reality y todas las galas en directo y a la carta; contenido exclusivo desde Honduras, entre el que destacará el protagonizado por María Lamela en su primera experiencia como presentadora del formato desde los Cayos Cochinos; y el seguimiento de la evolución física de los concursantes.

Y no te olvides de seguir las redes sociales oficiales del programa en Instagram, X, TikTok y Facebook para descubrir la última hora.