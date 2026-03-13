Patricia Fernández 13 MAR 2026 - 02:43h.

Ivonne Reyes y Aratz Lakunza se convierten en los líderes de esta semana.

¡Sorpresa total! Álex Ghita descubre que no es el primer expulsado de 'Supervivientes 2026' y conoce su nuevo destino: "¿Esto es una broma?"

El juego de líder iba a mostrar de nuevo que los concursantes lo están dando todo en 'Supervivientes 2026'. Colgados de una alta estructura encima del mar, que iba a provocar el miedo de algunos de ellos, tenían que aguantar el mayor tiempo posible hasta quedar el último para llevarse el ansiado collar.

Primero era el turno de 'Playa Victoria'. Pasaban los minutos y todos se aferraban a la estructura de la que tenían que sostenerse, aunque las fuerzas iban mermando y, poco a poco iban cayendo, hasta quedar un duelo entre Ivonne Reyes y Alvar Seguí, que terminaba con este cambiándose de brazo, algo que no se podía y dando la victoria a la superviviente: "Eso no se puede hacer, estás eliminado".

Ivonne Reyes, líder de 'Playa Victoria'

Ivonne se mostraba muy contenta con haber vencido en esta prueba: "No me lo puedo creer". La que entonaba una especial dedicatoria y hacía reflexionar a Jorge Javier Vázquez: "Supervivientes' es una maravilla, quizá no tenías la papeleta en este juego para llevarte el collar, pero ha llegado Ivonne Reyes y se ha convertido en líder".

Tras este momentazo, llegaba el turno de 'Playa Derrota'. María Lamela contaba que Marisa Jara decidía no hacer este juego y explicaba el motivo: "Tengo mucho vértigo, además sé cuáles son mis límites y que no soy capaz de subirme ahí".

Mientras la concursante relataba sus motivos, se escuchaba a Claudia llorar desde la estructura y la presentadora lo explicaba: "Está aferraba al palo muy nerviosa, ella tiene mucho vértigo y está luchando contra sus propios miedos".

Y comenzaba 'La caída de Ícaro', momento en el que Jorge Javier reaccionaba al miedo de Claudia: "Qué mal lo está pasando". Como también se daba cuenta de la lucha de la misma al pasar los minutos al ver que seguía aferrada a la estructura como el resto de sus compañeros: "Sigue ahí". Y María Lamela quería decir algo: "Está ahí como una guerrera, eres la sorpresa. Con miedo, pero continúa porque la vida hay que vivirla con miedo".

Aratz Lakunza se convierte en líder de 'Playa Derrota'

Pero Claudia terminaba cayendo y todo se medía entre Ingrid, Aratz y Jaime era los que disputaban este collar, y pasados los ocho minutos y medio caían Jaime primero y después Ingrid, lo que hacía a Aratz líder de su grupo, el que se mostraba muy contento.