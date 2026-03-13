Antía Troncoso 13 MAR 2026 - 00:15h.

En la segunda gala de ‘Supervivientes 2026’, los concursantes se enfrentaban a un nuevo y trepidante juego de localización. Una prueba de suma importancia para los participantes, que ya empiezan a sufrir los primeros estragos de la supervivencia. Y es que el equipo ganador podrá quedarse con la playa con mejores condiciones, es decir, Playa Victoria, y disfrutar de una dote mayor.

En esta ocasión, los concursantes se enfrentaban a ‘El desafío de Sísifo’, un juego en el que la fuerza y el trabajo en equipo de los supervivientes era fundamental para alzarse con la victoria. El objetivo era trasladar ocho grandes cubos a lo largo de varios obstáculos que cubren la playa, con el fin de llevarlos hasta una estructura final. Los cubos eran un puzle que les servían de escaleras para hacerse con varias piezas que se encuentran sobre la estructura. Por último, deberán bajar de dichas piezas la arena para componer una frase.

Caos durante el primer juego de localización

Los actuales habitantes de Playa Derrota eran los primeros en enfrentarse a este primer juego de localización. Un reto que enfrentaban con gran decisión después de una semana viviendo en durísimas condiciones. Era en el momento final del juego, a la hora de montar el puzle, cuando surgían discrepancias entre los concursantes. “Esto no va a acabar bien”, vaticinaba Jorge Javier. Dicho y hecho, a escasos segundos de terminar de completar la frase final, el tiempo se les agotaba.

A continuación, los habitantes de Playa Victoria se enfrentaban al juego con gran determinación para conservar su playa, la mejor equipada y con mayor dote de las dos. Al igual que el grupo anterior, los concursantes se bloqueaban a la hora de resolver el puzle. “No perdáis la calma”, les decía María Lamela. A diferencia del otro grupo, y pese a las dificultades, conseguían con éxito solucionar el puzle.

Después de que los dos equipos hubiesen demostrado sus habilidades mentales y físicas, así como su trabajo en equipo, durante el primer juego de localización de la edición. María Lamela comunicaba el resultado. Mientras unos celebraban la victoria, los rostros del otro grupo reflejaban su decepción.

Maica se derrumba tras la resolución del juego

En la palapa, María Lamela hablaba con los habitantes de Playa Derrota tras haber perdido el juego de localización. Era en ese momento cuando Maica Benedicto se rompía por completo. Al límite, la concursante se sinceraba entre lágrimas sobre lo difícil que se le está haciendo esta experiencia, sobre todo, por la falta de comida:

"Es muy duro, yo no sabía que esto era así. Estar sucia todo el día, dormir en el suelo...", explicaba Maica Benedicto entre lágrimas. En ese momento, Jorge Javier conectaba con ella para animarla: "Maica, ¿entre la lejía y un plato de jamón?". "El plató de jamón, Jorge", respondía la concursante.

También, el presentador hacía una importantísima pregunta a Maica: "¿Si llegas a saber lo que es esto te quedas en Cartagena?". "No. Me daba mucho miedo, pero siempre hay que hacer las cosas aunque sea con miedo", respondía ella, contundente, llevándose los aplausos del público y de sus compañeros.