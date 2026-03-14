Los habitantes de Playa Derrota se sinceran: ¿Qué aporta cada uno de ellos a la convivencia?

Supervivientes 14 MAR 2026 - 09:30h.

El equipo de Playa Derrota ha contestado a una de nuestras preguntas: ¿Cuál es su mayor fuerte en la playa?

Cómo votar para salvar a tu concursante favorito en 'Supervivientes 2026'

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Los concursantes de 'Supervivientes' continúan adaptándose a su nueva realidad. Tras una semana de concurso, los habitantes de las dos playas empiezan a sentirse cada vez más cómodos en sus respectivas playas y, aunque son muy distintas, los supervivientes han sabido exprimir las ventajas de las dos localizaciones y también los puntos fuertes de cada uno de ellos.

Después de siete días de aventura hemos querido saber qué es lo que aporta cada uno de ellos a la playa en la que habitan. Los primeros en responder fueron Borja y Darío, que aprovecharon la pregunta para compartir con la audiencia del programa el buen equipo que han formado pese a que un principio todo pareciera indicar lo contrario.

Los puntos fuertes de los habitantes de Playa Derrota

Ahora llega el turno de Playa Derrota. Los habitantes de la playa con peor localización se han sincerado y han explicado, uno a uno, cuál creen que es su punto fuerte en la convivencia.

Alba Paul lo tiene claro: "Creo que yo al grupo le aporto alegría y la verdad es que en la convivencia hago de todo... leña, cocino, reparto la comida, he pescado, abro cocos... creo que aporto bastante. Mi punto fuerte creo que va a ser la pesca y la estrategia en los juegos grupales". Para Claudia, su punto fuerte es la ilusión que demuestra por estar en el concurso además de la alegría que desprende pese a los numerosos bajones que le dan: "En cuanto a supervivencia puedo decir que no soy experta en nada, pero siempre intento ayudar en todo".

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Jaime Astrain cree que su punto fuerte es sin duda la confianza que el grupo tiene en él: "Son capaces de delegar en mí y a la vez yo sé delegar en ellos, hemos confiado los unos en los otros y eso nos ha llevado a ganar las pruebas grupales". Maica pasa de eso de la falsa modestia y reconoce que "aporta muchísimo al grupo". La concursante cree que "aporta muchísimos conocimientos" y que es muy hábil a la hora de recolectar almendras.

Aratz cree que todos sus compañeros están muy contentos con él porque colabora en todas las tareas de la convivencia, mientras que Gabriela lo que destaca de sí misma es la fuerza que posee para el día además de manejarse muy bien en el tema de la cocina.

Ingrid opina que su fuerte es todo aquello relacionado con las pruebas y los juegos porque se le dan muy bien las estrategias de los juegos: "Se me da bastante bien pensar en la mejor manera de realizar las pruebas".

Marisa Jara por su parte cree que su mayor valor en la isla es demostrar a sus compañeros que pese a las dificultades se puede salir adelante: "Todos mis compañeros me dicen que me esfuerzo muchísimo, por mi salud es todo muchísimo más complicado, pero yo no paro de seguir intentándolo".

José Manuel Soto opina que su punto fuerte es la serenidad que aportan los años: "Creo que soy un hombre que convive bien con los demás, intento estar de buen humor, animar a los que se vienen abajo y también acompañar con la guitarrita por la noche".