Borja y Darío, cada día más unidos: "Formamos un buen equipo, lo hacemos todo juntos"

Borja y Darío confiesan qué creen que aportan ellos en la playa: "Soy quien trae aquí la risa y el humor"

Almudena se derrumba en sus primeras horas sin Borja y Darío y revela si se arrepiente de la decisión que tomó: "Estoy muy triste"

Almudena Porras tomaba hace unos días una complicada decisión. La concursante de 'Supervivientes' debía decidir si continuaba viviendo en Playa Destino junto a Borja y Darío (su novio y su ex respectivamente) o si por el contrario los mandaba derechitos a España y ella pasaba a formar parte de otra playa junto con los demás concursantes.

Tras pasar las primeras 48 horas de convivencia los tres juntos, Almudena debía tomar la decisión. Los primeros días no habían sido fáciles con bronca entre los novios incluida para sorpresa de Darío: "No me calientes más la cabeza, actúa en consecuencia de lo que dices y no te rías de mí en mi cara".

Pese a haber vividos momentos de tensión tanto con Borja como con Darío, Almudena lamentaba tener que tomar esa difícil decisión: "¿Cómo me podéis poner en este aprieto? ¿Yo quién soy para decidir sobre el concurso de nadie? Esto no me puede estar pasando a mí, ¿ahora qué hago yo? A Borja le amo y no me perdonaría mandarle a España. No es fácil estar allí con mi expareja, no es plato de buen gusto para ninguno de los tres, pero no quiero otra 'Isla de las tentaciones".

Tras mucho pensarlo y echar más de una lágrima, Almudena decidía: "Borja me va a entender, sé que puedo sola, voy a confiar en que no les mandéis a España, se merecen tanto como yo esto, y vivir mi experiencia. Quiero irme con todos mis compañeros, no sé si me vais a entender, pero tengo que brillar sola".

Tras la decisión de Almudena, Ion Aramendi le comunicaba en la intimidad a Borja y Darío que no regresaban a España por el momento que seguirían viviendo en playa Destino y allí irán recibiendo a los expulsados. Pese a que están en zona de peligro, Borja y Darío tienen una oportunidad.

¿Qué creen Borja y Daría que aportan en la playa?

Que la convivencia entre Darío y Borja va a las mil maravillas no es ningún secreto. Los concursantes han sabido organizarse muy bien desde que comparten playa y lo cierto es que ambos han congeniado sorprendentemente bien.

Aunque los dos están pasando penurias por la poca comida de la que disponen, lo cierto es que han sabido organizarse a la perfección y han formado un buen equipo que sabe explotar las mejores cualidades de cada uno. ¿Quieres saber en qué consideran ellos que destacan? ¡Dale al play!