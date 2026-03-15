Patricia Fernández 15 MAR 2026 - 23:10h.

La presentadora ha querido decir unas palabras de ánimo a los concursantes ante sus complicados días en Honduras

Borja, entre lágrimas al recordar a Almudena y la falta que le hace en 'Playa Destino': "Se me está haciendo muy complicado"

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Sandra Barneda ha aprovechado el 'Supervivientes: Conexión Honduras' para hablar con los concursantes en directo, a los que ha dedicado unas palabras de ánimo ante los complicados días que están pasando con el hambre, las picaduras y todo lo que conlleva esta experiencia extrema en Honduras y ellos no han podido evitar emocionarse.

"Lleváis diez días, son los días más complicados, donde algunos de vosotros está diciendo que se adapta el cuerpo, que os aclimatáis a las inclemencias, no podéis estar así, tenéis que tratar de cambiar el chip", les decía presentadora hablaba con ellos durante la gala dominical, para darles un chute de ánimo: "Sois unos auténticos supervivientes, os admiramos, creemos que estáis haciendo una experiencia increíble, todos vuestros familiares, amigos y el público os envía energía, a darlo todo".

Y la presentadora quería dejarles claro que ella es quién habla por todos aquellos que vibran con 'Supervivientes': "Yo represento a todos aquellos corazones que laten muy fuerte porque cada día os ven dándolo todo y sufriendo y diciendo 'Quiero quedarme' y demostrar que este es el programa más grande la televisión". Unas bonitas palabras después de las que la presentadora decía algo: "Es una fortuna poder presentar cada año este programa, no me dejo de sorprender y me emociono diciéndolo".

El ánimo de Sandra Barneda a Toni Elías y Alejandra de la Croix

Ante el gran bajón que han sufrido Alejandra de la Croix y Toni Elías en los últimos días en Honduras, Sandra Barneda quería dirigirse directamente a ellos para dedicarles unas palabras de ánimo.