Pedro Jiménez 15 MAR 2026 - 23:06h.

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Borja y Darío se encuentran en 'Playa Destino', sin Almudena y con algún que otro hándicap que les hace la convivencia un tanto difícil, como el tema del fuego que todavía no han conseguido hacer. No obstante, para Borja, el verdadero hándicap es estar separado de Almudena. La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha reincorporado junto al resto de concursantes y tomó la decisión de afrontar su aventura sola, por lo que los caminos de Borja y Almudena se separaron y el andaluz ha confesado entre lágrimas que la echa de menos.

"Regular", ha respondido Borja al ser preguntado por Sandra Barneda por cómo se encuentran, un tanto emocionado y contrastando con Darío, que parece estar llevando la convivencia junto al novio de su ex un tanto mejor. "Borja, ¿qué ocurre?", ha subrayado Sandra Barneda. El canario se ha roto por completo, sin poder articular ni una palabra y negando con la cabeza: "No sé, se me está haciendo muy largo el no verla ni saber cuándo voy a volver a verla".

Además, Borja ha indicado que se le está haciendo todo muy complicado: "Más de lo que yo pensaba". "Me da fuerza para seguir aquí, ¿sabes? La esperanza de verla pronto es lo que me hace seguir aquí, en esta isla. Si no me hubiera ido ya", ha aseverado un Borja totalmente alicaído y viviendo sus peores momentos en la isla.

Las palabras de Sandra Barneda a Borja

Sandra Barneda les ha dicho que lo primero que tienen que conseguir es hacer fuego: "Si no la cosa está complicada", ha subrayado, intentando sacarles así una sonrisa en un momento así de emotivo. "Si conseguís hacer fuego... ya sabes cómo se comunicaban los antiguos, con señales de humo. A lo mejor Almudena aprende...", ha añadido la presentadora de Telecinco. Borja ha expresado su ilusión por que Almudena esté disfrutando y aprovechando la aventura al máximo: "De corazón te lo digo".