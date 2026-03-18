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La prueba de amor más exigente de la televisión: 'La isla de las tentaciones 10', muy pronto, en Telecinco

La prueba de amor más exigente de la televisión: 'La isla de las tentaciones 10', muy pronto, en Telecinco
La isla de las tentaciones 10. Telecinco.es
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Ha llegado el momento de recuperar la luz de la tentación. Cinco nuevas parejas pondrán a prueba su amor ante la prueba más exigente de toda al televisión. Pasión, placer, juego, fuego y seducción se debaten ante un único combate por el que tendrán que luchar para demostrar que pueden resistir la tentación.

La sombra de la tentación: "Tú ya sabes de qué va esto"

Multitud de parejas ya se han puesto ante esta complicada prueba, algunos pudieron librarse de la tentación, otros conocieron a un nuevo amor y otros consiguieron vencerla ¿Cuál será el destino de estas nuevas parejas?

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