Ha llegado el momento de recuperar la luz de la tentación, muy pronto en Telecinco

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Ha llegado el momento de recuperar la luz de la tentación. Cinco nuevas parejas pondrán a prueba su amor ante la prueba más exigente de toda al televisión. Pasión, placer, juego, fuego y seducción se debaten ante un único combate por el que tendrán que luchar para demostrar que pueden resistir la tentación.

La sombra de la tentación: "Tú ya sabes de qué va esto"

Multitud de parejas ya se han puesto ante esta complicada prueba, algunos pudieron librarse de la tentación, otros conocieron a un nuevo amor y otros consiguieron vencerla ¿Cuál será el destino de estas nuevas parejas?

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