Pedro Jiménez 12 MAR 2026 - 10:00h.

Juanpi y Mara abren su corazón en 'Tentaciones Privé': ¡así ha sido el emocionante momento entre ambos!

Juanpi y Mara protagonizan un intenso enfrentamiento en su reencuentro definitivo en 'Tentaciones Privé': "Me has fallado"

Compartir







Durante la entrega de 'Tentaciones Privé' de este miércoles emitida en Mediaset Infinity, Juanpi y Mara han tomado una decisión definitiva en cuanto a su relación tras un emotivo momento que han protagonizado ambos. Y es que en un momento dado, tanto Mara como Juanpi han abierto sus corazones, dejando atrás el rencor y pareciendo incluso olvidar los malos rollos.

En primer lugar, Mara ha reconocido que tuvo un desliz, justificando así sus 'cuernos' y las dos infidelidades que tanto le han dolido a Juanpi: "Lo único que me queda es pedirte perdón. Lo he pasado mal, aunque no me creas". No obstante, Mara señala que ahora está mucho mejor y asegura que se ha dado cuenta de que su relación no "va a llegar a ningún lado".

Además, Mara ha subrayado que podría querer volver con él, pero prefiere tener la mente fría porque sabe que "no van a llegar a buen puerto". Pero estas palabras a Juanpi no han parecido valerle, puesto que no "siente nada bueno" por Mara.

Juanpi y Mara abren su corazón en 'Tentaciones Privé'

Juanpi y Mara se han sentado uno al lado del otro y se han abierto como pocas veces les hemos visto. En primer lugar, Juapi le ha dejado claro que le ha fallado y le ha "roto el corazón": "No me lo esperaba". Mara, por su parte, se queda con la parte buena y confiesa que ha aprendido lo que tiene o no que hacer de cara a futuras relaciones: "He hecho las cosas mal... me arrepiento y me arrepentiré de por vida".

Mara ha roto a llorar, después de darle muchas vueltas a cómo se ha portado con Juanpi: "Ojalá no haberlo hecho... pero no puedo hacer nada. Quiero verle feliz de verdad". Juanpi le ha deseado lo mejor y ambos se han dado un emotivo y cariñoso abrazo.

La decisión definitiva de Juanpi y Mara en su relación

Juanpi no ha necesitado decir nada para saber que no intentaría nada con Mara: está decepcionado y no solo se le ha notado en la cara, si no con lo que ha dicho: "Las ganas que tenía por luchar de la relación se me fueron". Pero, sin duda, si hay algo que ha roto por completo esta relación ha sido la respuesta de Mara ante la pregunta de Marta Peñate: "¿Si Juanpi te dijera que te perdona todo y que podría pasar página, tú que harías?".

¡Dale play al vídeo y descubre la reveladora respuesta de Mara en 'Tentaciones Privé'!