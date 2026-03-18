Tentaciones Privé 18 MAR 2026 - 23:17h.

Helena responde a la madre de Claudia Chacón en 'Tentaciones Privé'

Cronología de la relación secreta de Helena y Gilbert: "Se me declaró en una discoteca y confundí la amistad con otra cosa"

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Después de que Gilbert y Helena confirmaran un fugaz relación en público en 'Tentaciones Privé', la madre de Claudia Chacón, ex del mallorquín, ha quería mandar un mensaje al programa reaccionando a este romance entre ambos: "A mi Claudia le duele más la decepción que ha tenido con Helena", comenzaba la madre.

"De él se lo podía imagina, pero de ella no. Porque eran íntimas y ella pasó unos día en su casa, luego Helena vino a mi casa", decía recriminándole la actitud a la amiga de su hija tras su paso por el programa de 'La isla de las tentaciones 9'.

"Sed leales e id de cara"

Además, la madre ha querido mandarle un mensaje a la pareja deseándoles "todo lo mejor", pero con un dardo envenenado: "Dejad de mentir a la gente. Sed leales e id de cara, como ha hecho mi hija", terminaba. Marta Peñate ha defendido a la concursante de 'Supervivientes', afirmando que "aquí, no nos ha mentido", a diferencia de Gilbert y Helena sobre su relación en los últimos programas.

"A mi madre le duele que Claudia haya estado en mi casa un mes entero y me haya traicionado. Que ha estado aquí con Rodri en mi cara", respondía muy Helena ante las acusaciones de la madre de su amiga en el vídeo que ha enviado al programa. Gilbert, por su parte, también se ha mostrado muy molesto por las palabras de su exsuegra, y ha acusado a Claudia de "mentirosa".