Tentaciones Privé 18 MAR 2026 - 22:32h.

Asier cuenta todos los detalles de la noche de pasión entre Manuel y Noelia

Manuel González aclara en qué punto está su relación con Noelia: "Ni contigo ni sin ti"

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Según ha contado Asier, colaborador de 'Tentaciones Privé', Manuel y Noelia no solo compartieron intensos momentos en el programa, sino que también prolongaron la velada fuera de cámaras. Tal y como adelantó el colaborador: "la semana pasada aquí mismo se vio el cara a cara entre Juanpi y Mara, también estaban aquí Noel y Emanuel, que reconocieron que en su día tuvieron algo", contaba en plató.

Asier desveló el bombazo entre Manuel y Noelia que ocurrió esa misma noche: "Continuaron la diversión en una discoteca junto a Juanpi, Mara, Sandra y otros amigos", explicaba. Según cuentan, la conexión entre ambos fue "innegable".

"Pasaron la noche juntos en el hotel"

El colaborador reconoció que le han confirmado que esa noche "se lo pasaron muy bien" y que mantuvieron relaciones sexuales en una habitación de hotel: "Pasaron la noche juntos", contaba. Marta Peñate, presentadora del programa, no daba crédito ante este bombazo que se ha desvelado en el programa.