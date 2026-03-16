Ana Carrillo 16 MAR 2026 - 12:59h.

Manuel González se ha sincerado sobre su relación con Noelia, tentadora de 'La isla de las tentaciones 9'

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Cuando Manuel González estaba participando en 'GH DÚO', salió a la luz que podría haber tenido un romance con Noelia antes de entrar a la casa de Tres Cantos. En uno de los debates finales de 'La isla de las tentaciones 9', la de Ronda lo confirmó y que daría más detalles cuando terminase el concurso del gaditano. Juntos acudieron la semana pasada a 'Tentaciones Privé' y revelaron que estuvieron unos días en casa de ella y que seguían dispuestos a pasar tiempo juntos, pero ahora se ha especulado con la posibilidad de que hayan dejado de conocerse y él lo ha aclarado.

"Con Noelia es un poco 'ni contigo ni sin ti'. A ratos súper bien, a ratos nos queremos tirar el móvil a la cabeza. Pero, oye, también tiene su gracia... Si todo fuera perfecto sería aburrido", ha explicado el exconcursante de 'Supervivientes', desvelando así que no ha dejado de conocer a la que fuera la tentadora favorita de Gilbert y Enrique en 'La isla de las tentaciones', pero que no son pareja como ya explicaron en el programa presentado por Marta Peñate en Mediaset Infinity, en el que se produjo también el reencuentro entre Juanpi Vega y Mara Espinosa.