Helena desvela que está conociendo a otro chico y ¡Gilbert se entera en directo!: "Siento que has jugado conmigo"
Gilbert se siente "utilizado" por Helena, después de que confiese que está conociendo a otro chico
La tensión entre Helena Arauz y Gilbert en 'Tentaciones Privé' ha estallado por los aires cuando la madrileña se ha sincerado como nunca sobre su situación sentimental actual. Lo que parecía una simple pregunta terminó en uno de los momentos más tensos de 'Tentaciones Privé'.
Todo comenzó cuando Marta Peñate le preguntó directamente si estaba ilusionada por alguien que no fuera Gilbert. Según ha contado Helena, ahora mismo estaría conociendo a otro chico de manera sentimental, algo que su Gilbert desconocía: "Yo considero que estás ilusionada. Algo hay, porque te conozco", decía él.
Aunque al principio dudó nerviosa y entre risas, terminó reconociéndolo: habla con un chico que le gusta, con el que empezó a tener contacto tras acabar su historia. Según explicó, se trata de alguien con quien habla por WhatsApp, que no pertenece al entorno conocido del programa y con quien, poco a poco, ha ido conectando: "Hablo con un chico que me gusta, pero no le conoce nadie. No tengo nada con él, solo me gusta", desvelaba.
Las disculpas de Helena
Mientras Helena intentaba justificar que no sabía bien lo que sentía y que estaba “bloqueada emocionalmente”, la reacción de Gilbert no tardó en llegar. Visiblemente molesto, no pudo ocultar su decepción: “Siento que has jugado conmigo”, reconocía el de Mallorca.
Gilbert dejó claro que le afectaba la situación, mientras Helena insistía en que nunca tuvo intención de hacerle daño y que simplemente estaba confundida: "Yo empecé a hablar con él cuando se acabo todo esto", explicaba Helena antes de disculparse con él por su actitud.