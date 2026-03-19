Supervivientes 19 MAR 2026 - 12:25h.

Los concursantes no han podido dormir y han perdido el fuego

Segunda expulsión, juegos de localización y de líder y emotivas sorpresas por el día del padre, en 'Supervivientes'

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Comienzan las complicaciones en Honduras, los concursantes de 'Supervivientes 2026' han pasado la noche más difícil desde el comienzo del reality a causa de las fuertes lluvias.

Como se puede ver en las imágenes, un fuerte temporal ha llegado a las playas provocando la situación límite de los supervivientes, que no han podido dormir y han perdido el fuego que tanto trabajo les ha costado conseguir.

Aún se prevé que las lluvias continúen todo el día y el equipo del programa se encuentra trabajando para garantizar que la fuerte tormenta no impida el desarrollo de la gala prevista para esta misma noche de jueves.

Esta noche se verán todas las imágenes al completo y conoceremos cómo han quedado las playas tras la infernal tormenta que han sufrido los supervivientes.