Supervivientes 18 MAR 2026 - 19:57h.

Claudia Cahón, Marisa Jara o Toni Elías son los nominados de la semana. El jueves 19 de marzo a las 21:45 horas, en Telecinco conoceremos al expulsado

Los concursantes de Playa Derrota reaccionan al severo castigo de Jaime Astrain en 'Supervivientes 2026': "Menos mal que no me ha tocado"

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Claudia Chacón, Marisa Jara o Toni Elías son los nominados de la semana; uno de ellos será el segundo expulsado de la edición en la gala de 'Supervivientes 2026' presentada por Jorge Javier Vázquez y María Lamela. Este jueves 19 de marzo, a las 21:45 horas, en Telecinco; el concursante menos votado por la audiencia desde la app de Mediaset Infinity, abandonará la playa. Al igual que Álex Ghita, el superviviente no abandonará de manera definitiva la aventura sino que se trasladará a Playa Destino junto a Borja SIlva y Darío Linero.

Asimismo, al coincidir con la celebración del día del padre, varios concursantes recibirán una emotiva sorpresa de sus hijos desde España.

Además, la gala acogerá dos decisivos juegos:

Juego de localización : 'Cerbero', los supervivientes tendrán que utilizar una gran estructura de hierro con tres cabezas para construir una gran torre en la que colocarán una bandera. El equipo que consiga superar este reto colosal en menos tiempo podrá elegir la playa en la que sobrevivirá durante los próximos días.

: los supervivientes tendrán que utilizar una gran estructura de hierro con tres cabezas para construir una gran torre en la que colocarán una bandera. El equipo que consiga superar este reto colosal en menos tiempo podrá elegir la playa en la que sobrevivirá durante los próximos días. Juego de líder: 'El potro de vértigo', los concursantes tendrán que mantenerse el mayor tiempo posible sobre una plataforma en el mar, colgados de espaldas a ella y sujetándose a una soga para evitar caer al agua. Con el paso del tiempo, la plataforma se irá inclinando. El último concursante de cada playa en caer al mar será proclamado líder.

Por último, los supervivientes afrontarán una nueva ronda de nominaciones y se concentrarán en la palapa con el fin de abordar las situaciones más relevantes de los últimos días de conviviencia.