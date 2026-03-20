Supervivientes Madrid, 20 MAR 2026 - 16:56h.

También tendrá lugar una nueva 'Batalla de Titanes' con nuevos dilemas para el ganador

Además, Playa Destino disputará un juego espectacular que puede cambiarlo todo para Borja y Darío

Recuerda que puedes revivir todas las galas de 'Supervivientes', en Mediaset Infinity

Compartir







Tras activar el protocolo de abandono, después de ser expulsada por la audiencia y trasladada a Playa Destino, Marisa Jara anunciará su decisión final sobre si continúa o no en el reality este domingo 22 de marzo en la tercera gala de ‘Supervivientes. Conexión Honduras’ que Sandra Barneda y María Lamela conducirán a partir de las 22:00h en Telecinco y que arrancará antes con contenido exclusivo en Mediaset Infinity.

Además, el programa abordará la situación de Alejandra de la Croix, que también ha manifestado su deseo de poner punto final a la aventura, aunque se ha dado un periodo de reflexión y tomará una decisión el domingo.

Además...

Por otro lado, los supervivientes de Playa Victoria y Playa Derrota disputarán una nueva ‘Batalla de Titanes’ con dos espectaculares juegos clasificatorios. En el primero, ‘El Duelo de las Musas’, por primera vez un equipo podrá perjudicar al otro. Solo los supervivientes del equipo ganador participarán en el segundo juego, ‘La senda de los Dioses’, en el que de forma individual tendrán que demostrar su capacidad de concentración y su equilibro para poder hacerse con la ansiada recompensa final. Quien se alce con ella, tendrá que someterse a ‘Los Dilemas de los Dioses’ y decidir qué hacer en base a las distintas propuestas que le planteará Poseidón a la hora de repartirla.

Por último, Victoria y Derrota se reunirán de nuevo en ‘El Consejo de los Dioses’ para afrontar las dificultades de su convivencia y su supervivencia, marcadas por las consecuencias de las últimas nominaciones -con Almudena, Claudia, Gabriela y Toni como candidatos a la expulsión-, que han supuesto una ruptura de alianzas.