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El próximo viernes 27 de marzo aterriza en Mediaset Infinity el primer programa de 'Rumbo a la isla de las tentaciones', en el que se desvelará la identidad de los solteros y las solteras que participan en la décima edición del programa presentado por Sandra Barneda, que volverá muy pronto a Telecinco tras su exitosa novena temporada, cuyos protagonistas siguen contándonos cada semana cómo evolucionan sus relaciones en 'Tentaciones Privé', también disponible en Mediaset Infinity y presentado por Marta Peñate.

En el primer especial 'Rumbo a la isla de las tentaciones' se descubrirá en exclusiva la identidad de los tentadores y tentadoras que llegan a las famosas villas de República Dominicana para poner a prueba a las parejas, a las que conoceremos en un segundo programa de 'Rumbo a la isla de las tentaciones', que estará disponible muy pronto en Mediaset Infinity.