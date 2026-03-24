Lara Guerra 24 MAR 2026 - 23:54h.

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'Supervivientes. Tierra de Nadie' llega con una nueva entrega en la que descubrimos los últimos acontecimientos que han vivido cada uno de los concursantes. Al comienzo de la gala María Lamela ha dado paso a multitud de imágenes donde hemos podido ver el terrible percance que ha sufrido José Manuel Soto al preparar todas las herramientas que necesitan para llevarlo a cabo.

"Vamos a ver las últimas horas y días para el equipo que ha pasado desde el día uno en el lado menos favorable, con todas las complicaciones y carencias que tiene", comenzaba la presentadora. Sin embargo, pese a que todos ellos están llevando de una manera increíble cada una de las tareas para las complicaciones que conlleva la playa, José Manuel Soto sufría un incidente al buscar palos para poder comenzar la pesca y preparar el fuego.

Maica se asusta al encontrar a Soto con sangre en su frente: "Se ha dado un pedazo de golpe"

Todo ha ocurrido cuando Gabriela Guillén y él se dirigían entre los árboles para coger ramas cuando en ese momento José Manuel se situaba bajo uno de los árboles. Tras esto, se escuchaba un grito por parte del artista y Guillén se asustaba y preguntaba qué había ocurrido; a lo que Maica entraba en plano muy preocupada también por su compañero y poder conocer que había ocurrido. "Soto se ha dado un pedazo de golpe en la cabeza", aseguraba. Pese a ello, el concursante seguía con la tarea y se movía hacia otra zona sin que la herida con sangre que comenzaba a aparecer en su cabeza fuese un impedimento: "Que no pasa nada, hombre, que es un rasguño".

Así están los ánimos de los concursantes tras 20 días de aventura en Honduras: "Un poco mareada... todavía en el periodo de adaptación"

Los supervivientes cumplen los 20 días en el reality más salvaje de toda la televisión; lloros, hambre, frío, lluvias torrenciales y multitud de impedimentos son los que han complicado encarecidamente su experiencia. Sin embargo, pese a haber tenido el constante pensamiento de querer abandonar, cada uno de ellos poco a poco va encontrando la fortaleza para seguir adelante.