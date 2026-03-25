Tentaciones Privé 25 MAR 2026 - 20:02h.

Marta Peñate se ha visto obligada en un momento dado a intervenir, ante un momento de máxima tensión: "Cuando hablo, respetadme"

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Sandra Barrios y Mara se han visto las caras este miércoles en 'Tentaciones Privé', programa emitido en Mediaset Infinity. Ambas han protagonizado un tenso reencuentro en el plató del videopodcast presentado por Marta Peñate en donde han podido hablar y aclarar absolutamente todo. Sin duda, hemos podido ver a una Sandra muy tensa y una Mara arrepentida por sus actos, pero que tampoco se ha acobardado ante la ex de Juanpi.

Y es que ya desde el primer momento, Sandra Barrios le ha echado en cara que lo que hizo con Juanpi, a pesar de que ella dice que ya no estaba con él, fueron "cuernos". "¿Por qué te preocupa tanto? ¿No tienes pareja?", ha señalado Mara, alterando todavía más si cabe a la andaluza. "Si te pica que me lleve bien con Juanpi...", ha dicho una Sandra que ha dejado claro que, a pesar de acabar su relación con su ex, le ve como un amigo y es por eso que de vez en cuando le aconseja lo mejor para él. "Si le veo con una persona mala y que no le respeta, qué pretendes, ¿que te aplauda? Mientes más que hablas", ha dicho Sandra, contundente.

Mara, por su parte, le ha recordado a Sandra que también le "puso los cuernos" en 'La isla de las tentaciones', pero para Sandra no es lo mismo, puesto que ahí "lo vio toda España en una pantalla" y Mara se lo ha ocultado durante mucho más tiempo. Por otro lado, Mara también le ha reprochado la actitud que ha tenido Sandra con Juanpi en su etapa en 'GH DÚO': "Juntarte a su cama mucha amistad no la veo...". Y es que los reproches se han sucedido, con Sandra echándole en cara que cuando Juanpi salió de la casa no le hizo ni caso: "Eres una 'aprovechona'", y Mara intentando defenderse de los 'golpes' de Sandra de la mejor manera.