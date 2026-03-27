La hermana de un famoso se presenta al casting de ‘La isla de las Tentaciones 10’

Descubre quién es la hermana de un famoso que hizo el casting para 'La Isla de las Tentaciones 10'

Disfruta del primer programa completo de 'Rumbo a las tentaciones 1'

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En 'Rumbo a las Tentaciones' se han desvelado quiénes serán los solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 10', y ya se han podido ver sus vídeos de presentación, con los que los hemos podido conocer mejor y descubrir sus personalidades y estrategias de seducción.

Pero no solo los solteros han sido protagonistas. También se han mostrado algunas de las parejas que participaron en el casting, revelando desde cómo se conocieron hasta los pequeños detalles que les generan conflictos. Una de las confesiones más curiosas vino de una participante que contó: “Fui a una vidente y me dijo que en febrero me iba a llegar un amor y pensaba que se había equivocado… pero no, aquí lo tengo”. Por otro lado, algunos no dudan en señalar las cosas que menos les gustan de su pareja: “Tiene lágrimas de cocodrilo, la lía parda y como lo hace él no duele, pero vamos, se lo hace a él y lo entiende perfectamente”.

Entre las parejas que se presentaron al casting destaca Sharon Spina, hermana pequeña de Tony Spina, quien en varias ocasiones defendió a su hermano durante 'Supervivientes All Stars' y protagonizó una tensa discusión con Oriana Marzoli por la boda de Tony con Marta Peñate durante el concurso.

Sharon confesó en el casting para confesar cuál es el mayor problema en su relación: “El mayor problema que tenemos son los celos”, y añadía con sinceridad: “El tema del móvil es algo que no aguanto”.