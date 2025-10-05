Patricia Fernández 05 OCT 2025 - 21:54h.

La hermana de Marta Peñate reacciona al encuentro con Tony Spina y habla del duro año que ha pasado: “Ha sido muy valiente”

Después de la emocionante pedida de matrimonio de Marta Peñate a Tony Spina y ¡que su boda se vaya a celebrar en Honduras! Sandra Barneda, en el plató de 'Supervivientes All Stars: Conexión Honduras' preguntaba a los presentes en el plató por este enlace, siendo Oriana Marzoli una de las que reaccionaba.

"Yo a circos no voy, no me gusta, no tengo ese sentido del humor", decía la colaboradora cuando la presentadora le preguntaba si iría a esta boda. Y tras exponer su opinión sobre esto: "Es una vergüenza, pero no pasa nada. Yo creo en el matrimonio para toda la vida, pero no puede ser que alguien que dijo que no se casaría si no es porque le paguen la boda, ahora que se la pagan sí, eres muy cutre". Esto hacía reaccionar a Sharon Spina, hermana del concursante: "Es sincera y se casa cuando le da la gana".

Oriana Marzoli y Sharon, hermana de Tony Spina, hablan de su relación en el pasado

"Igual te j* porque a ti no te lo han pedido", añadía Sharon y Oriana no se callaba ante esto: "Qué me va a jod* Tony si le puse los cuernos, si no quería estar con él". Momento en el que la hermana de Tony recordaba aquel momento: "Me acuerdo perfectamente, yo te defendí porque tú me dijiste que no se los pusiste. Qué orgullosa está, qué bien, vamos a aplaudir los cuernos que son muy bonitos, venga".

Tras esto, Oriana recordaba que "no fueron amigas" porque había una diferencia de edad entre ellas: "Éramos cuñadas y le tenía muchísimo cariño". "Tenemos diferente manera de ver las cosas, yo no me avergüenzo, para mí era como mi hermana", reaccionaba Sharon y la colaboradora se explicaba: "La adoraba, pero amistad como tal es imposible porque era una niña que iba al cole".