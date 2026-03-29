Entre la provocación y la estrategia: así se explica el impacto de Alex de la Croix

Inés Gutiérrez 29 MAR 2026 - 20:45h.

El paso de Alejandra de la Croix por 'Supervivientes' ha sido breve, pero ha llegado a superarle

El lado más personal de Alejandra de la Croix: su infancia, sus estudios y su estilo de vida

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Alejandra de la Croix ha pasado a formar parte de la gran familia de 'Supervivientes' gracias a su paso por la edición de 2026 del reality. Un paso que ha sido más intenso que largo, pero que ha ayudado a que mucha gente sepa un poco más de esta actriz, si es que había alguien que todavía no sabía quién era.

Aunque no imposible, es algo un poco raro, porque ha formado parte del reparto de una de las series más conocidas del país, 'La que se avecina'. Actriz, directora y guionista, ha encontrado en el séptimo arte la manera que estaba buscando para compartir parte de su mundo, sus historias, sentimientos y emociones. Una forma más de dejar huella en quienes la conocen y que está muy relacionada con el activismo queer que también practica.

Así se explica el impacto de Alex de la Croix

Nacida en Puerto Real (Cádiz) hace 32 años, se crio en un hogar muy humilde y rodeada de una fuerte presencia femenina, lo que probablemente le haya influido a la hora de desarrollar su visión del mundo. Alejandra tuvo una infancia compleja debido a su sensación constante de no encajar, algo que con el tiempo verbalizó de una manera más que clara durante una entrevista para 20Minutos. "Sinceramente crecer siendo trans es una mierda. Yo ahora me doy cuenta de lo mal que lo he pasado".

Esto es algo que forma parte del pasado, ahora abraza quién es sin sufrimiento, pero es consciente de que sentirse fuera de lugar no es complicado, le pasó a ella durante muchos años: "La gente te mira demasiado, más de lo normal por ser diversa. Siempre vas a estar en un lugar que no es el tuyo". Para ella no fue nada sencillo encontrar referentes, porque apenas había.

Tal vez por eso, en busca de una atención como parte de una estrategia para aumentar la visibilidad de un colectivo que no por minoritario está menos oprimido (o tal vez por eso mismo), en algunas ocasiones la provocación ha sido la herramienta que ha empleado, en su cine y también fuera de él. Una de sus más sonadas polémicas fue tras posar con una falsa barriga de embarazada.

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Una imagen impactante que no dejó a nadie indiferente y que fue recibida tanto con alabanzas como con críticas, y que ayudó a generar una conversación, en este caso sobre sobre la mercantilización de la maternidad y la explotación reproductiva. Una forma de llamar la atención, pero que también invita a la reflexión.

Normalmente, ella aprovecha sus proyectos cinematográficos para poner el foco donde le interesa, el suyo es un cine combativo, tal y como demuestran proyectos como su cortometraje 'Privilegiada', que invita a la reflexión sobre las normas de género y los privilegios de los que disfrutan las personas cisheterosexuales, incluso aquellos de los que no son conscientes. En 'Domingo de gramos', lo que se pone en el foco es la necesidad de validación femenina a través de la mirada masculina (entre otras cosas).

Alejandra intenta plasmar sus propias experiencias en su cine, así las comparte, pero también pone el foco de atención en situaciones que para otras personas no son habituales, pero a las que ella se ha tenido que enfrentar en la vida. Sus redes sociales las dedica a poner el foco en estos temas, pero también a compartir algunos detalles de su vida, como las alfombras rojas a las que acude o su pasión por viajar.

El final de la aventura de Alex de la Croix en 'Supervivientes'

Participar en 'Supervivientes' parecía un reto al que Alejandra no temía, pero la dureza del programa ha probado lo equivocada que estaba. Llegaba llena de energía al programa, incluso pedía que subieran el helicóptero para mostrar sus habilidades en el salto. Sin embargo, ese vigor se iba desdibujando con el tiempo hasta que solo quedó cansancio, fatiga y la sensación de que el programa había podido con ella, por lo menos en ciertos aspectos.

"Estoy 'comida' de bichos, de picaduras, afectada psicológicamente, agotada físicamente… no estoy en mi mejor momento", relataba la actriz antes de confirmar que estaba más que dispuesta a abandonar la aventura y regresar a la comodidad de su hogar. Era una decisión triste, pero no sorprendente, pues era algo que llevaba días pensando, incluso había avisado a Jorge Javier durante el programa que era su intención, aunque la pospusiera un poco de tiempo.

"Pensaba que venía con una fortaleza física y mental... A medida que iban pasando los días, sentía una ansiedad, ataques de pánico... algo no iba bien", le confesaba sobre su estado de ánimo y salud a Sandra Barneda. A pesar de que le hacía mucha ilusión participar en el concurso, sentía que había llegado a su límite y confirmaba su marcha. "Quiero abandonar. Lo siento mucho por la gente que esperaba de mí otra cosa. Tampoco quiero defraudar a la gente que me apoya".