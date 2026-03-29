Adelántate en estos tres minutos de avance a lo que te espera en esta edición que vas a poder ver en Telecinco y Mediaset Infinity

Descubre a las parejas que van a poner a prueba su amor en ‘La isla de las tentaciones 10’

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“La mayor batalla del amor está a punto de comenzar”, ya lo avisaba Sandra Barneda y ahora llega el momento de que te adelantes con estos tres minutos de avance a todo lo que te espera en esta nueva edición de ‘La isla de las tentaciones’ que podrás ver en Telecinco y en Mediaset Infinity.

Cinco nuevas parejas llegan dispuestas a demostrar que sus relaciones son invencibles y que no hay tentación capaz de poner fin a sus sueños: ¡y ya puedes ponerles cara si le das al ‘play’ al vídeo!

Como también podrás comprobar que mucho de lo que les espera en esta prueba de amor en República Dominicana: con más miedo, más inseguridades que nunca, empezará la batalla más dura de sus vidas y, como en una oscura pesadilla, la tentación les envolverá con su sombra hasta eclipsar su confianza y comprobarán que la sombra de la tentación no entiende de treguas.

Lágrimas infinitas, recuerdos que desaparecen, miedo, gritos desgarradores, decepción, carreras desesperadas: una revolución en un reino de sentimientos en el que, a pesar de las sombras, encontraran la respuesta a la gran pregunta: ¿están junto al amor de sus vidas?

La sombra de la tentación ha llegado: ¡Bienvenidos a ‘La isla de las tentaciones 10’!

Y Sandra Barneda te da la bienvenida y también a los solteros y solteras que tendrán un papel fundamental en todo esto: “Tan solo unos meses después, sobre el mismo lugar en el que los principios pueden marcar sus finales una poderosa sombra roja irrumpe, por primera vez, en toda su extensión. Un reino invadido por oscuras sombras de tentación en busca del mayor de los tesoros: el amor. Pero ese amor no es el suyo, a menos de momento”.

La sombra de la tentación llega, muy pronto, y lo podrás ver en Telecinco y en Mediaset Infinity. ¡Descubre todo lo que te espera con tan solo darle al 'play al vídeo!