Andrea Arpal explica el motivo de su ruptura con Joel y pide ayuda

Natalia Sette 18 AGO 2026 - 19:14h.

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se sienta frente a la cámara y se sincera sobre lo que ha ocurrido realmente en su relación con Joel

El refugio de Joel Benedicto tras su ruptura con Andrea Arpal

Compartir







Andrea Arpal ha decidido dar un paso al frente para aclarar definitivamente qué ha ocurrido en su relación con Joel Benedicto. Después de unos días marcados por las pistas en redes sociales , la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ ha publicado un vídeo en forma de “videollamada con amigas” para desahogarse, explicar los motivos reales de la ruptura y pedir opinión a su comunidad sobre qué decisión tomar.

Con absoluta transparencia, y tras confesar que se estaba refugiando en el trabajo , la creadora de contenido ha querido contar la realidad de su relación. “Mi relación con Joel no es idílica ni mucho menos, últimamente estábamos bastante mal. Lo hemos intentado muchas veces pero nunca hemos hecho por mejorar la relación”, ha comenzado diciendo.

Andrea ha confesado que ninguno de los dos sabe cómo gestionar las dificultades de la relación y este sin duda es su mayor problema: “No tenemos comunicación, nunca hemos hablado las cosas. Siempre aguantamos hasta que explotamos”. El detonante de la ruptura fue un fuerte desencuentro que ocurrió hace apenas unos días.

“El miércoles tuvimos una discusión muy gorda y no me gustó la actitud que tuvo él. Yo decidí que no podía más, que no era feliz”, ha relatado. Una vez tomó la decisión, la influencer reaccionó de forma drástica para evitar recaer: “Lo que hice fue bloquearlo de todos lados, soy muy impulsiva. Decidí tener contacto cero y lo hice público para no volver más con él”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Sin embargo, tras el distanciamiento inicial se produjo un encuentro en el piso donde convivían desde hacía nueve meses. “Apareció por casa muy tranquilo. Hablamos las cosas por primera vez, sin chillarnos ni faltarnos el respeto. Nunca en la vida había pasado”, ha reconocido con honestidad.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Sin embargo, a pesar de haber hablado con madurez las cosas por primera vez, Andrea se ha dado cuenta de que no le gusta la persona que es cuando está con él. “Empecé con él hace cinco años y he cambiado muchísimo a raíz de lo vivido”, ha continuado explicando haciendo referencia a todas las veces que lo han dejado.

Esta profunda transformación personal es la que le hace dudar sobre si darle una nueva oportunidad a la relación. “Sé que lo vamos a hablar, vamos a estar bien una semana y luego vamos a volver a estar igual y es lo que no quiero”, ha lamentado.

Además, Andrea ha admitido que se encuentra atrapada entre la espada y la pared sin saber realmente qué hacer: “No sé qué hacer. Él quiere volver y yo no lo sé. No me creo que vaya a cambiar nada y yo ya lo he pasado muy mal”. Es por esto por lo que lo está haciendo público, pues quiere saber qué opinan sus seguidores más fieles.

Consciente de que necesita ayuda profesional para salir de este bucle tóxico, la joven ha dado un paso fundamental para su salud mental: “He dado el paso de guardar el contacto de una psicóloga que me daba terror”. Tras exponer con valentía toda la situación, las respuestas de su comunidad no se han hecho esperar.

La inmensa mayoría coincide en que la dinámica de la pareja difícilmente va a cambiar y aconsejan a la catalana apostar por ella misma y cerrar esta etapa. Sus seguidores tienen claro que si no separan sus caminos de forma definitiva, ninguno de los dos podrá ser feliz pues ha llegado un punto en el que no se hacen bien.